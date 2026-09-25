Izabranice selektorke Suzane Lazović odigrale su još jedan kvalitetan meč u sklopu priprema za EHF Euro. „Lavice“ su od samog početka nametnule svoj ritam i tokom cijelog susreta imale kontrolu rezultata.

Izvor: RSCG

Nakon remija sa Hrvatskom na otvaranju turnira u Ohridu, ženska rukometna reprezentacija Crne Gore upisala je ubjedljiv trijumf protiv domaće selekcije Sjeverne Makedonije rezultatom 29:23.

Izabranice selektorke Suzane Lazović odigrale su još jedan kvalitetan meč u sklopu priprema za EHF Euro. „Lavice“ su od samog početka nametnule svoj ritam i tokom cijelog susreta imale kontrolu rezultata.

Crna Gora je već u 16. minutu imala prednost od pet golova (8:3), dok se na odmor otišlo pri rezultatu 15:9.

U nastavku je Lazović pružila priliku i mlađim igračicama, ali to nije uticalo na sigurnu prednost naše selekcije. U 39. minutu bilo je 19:12, a do kraja su „lavice“ rutinski sačuvale prednost i stigle do konačnih 29:23.

Dijana Mugoša i Ivana Savić predvodile su listu strijelaca sa po pet pogodaka, dok su Đurđina Jauković i Ivana Godeč postigle po četiri gola.

Crnu Goru u posljednjem meču turnira u Ohridu sjutra očekuje duel sa Srbijom, koja je nakon poraza od Sjeverne Makedonije izgubila i od Hrvatske.