,,Barska policija je, shodno nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, podnijela kivičnu prijavu protiv L.Lj. (60) iz Bara, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda, na štetu sugrađanina", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Dodaju da se sumnja da je L.Lj, 13. septembra 2026. godine, u popodnevnim časovima, ispred svog porodičnog stana u mjestu Sutomore, licu, starom 58 godina, upotrebom drvenog predmeta zadao udarac u predjelu podlaktice, nakon čega je više puta oštećenog udario stisnutim pesnicama u predjelu glave i tijela, usljed čega je oštećeni zadobio teške tjelesne povrede.

,,Oštećenom licu je pružena medicinska pomoć u zdravstvenoj ustanovi, a događaj je prijavljen Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bar. Policijski službenici su, odmah po prijavi, preduzeli mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, koje su dovedele do identifikovanja a potom i pronalaska osumnjičenog lica. Nakon prikupljanja svih činjenica, o događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru", navodi se u saopštenju.

Nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama L.Lj. stiču bitni elementi krivičnog djela teška tjelesne povreda, te naložio da se protiv ovog lica podnese krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.