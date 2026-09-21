,,Barska policija je, shodno nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, podnijela kivičnu prijavu protiv L.Lj. (60) iz Bara, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda, na štetu sugrađanina", saopšteno je iz Uprave policije.
Dodaju da se sumnja da je L.Lj, 13. septembra 2026. godine, u popodnevnim časovima, ispred svog porodičnog stana u mjestu Sutomore, licu, starom 58 godina, upotrebom drvenog predmeta zadao udarac u predjelu podlaktice, nakon čega je više puta oštećenog udario stisnutim pesnicama u predjelu glave i tijela, usljed čega je oštećeni zadobio teške tjelesne povrede.
,,Oštećenom licu je pružena medicinska pomoć u zdravstvenoj ustanovi, a događaj je prijavljen Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bar. Policijski službenici su, odmah po prijavi, preduzeli mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, koje su dovedele do identifikovanja a potom i pronalaska osumnjičenog lica. Nakon prikupljanja svih činjenica, o događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru", navodi se u saopštenju.
Nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama L.Lj. stiču bitni elementi krivičnog djela teška tjelesne povreda, te naložio da se protiv ovog lica podnese krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.