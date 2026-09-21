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Stojin sin hitno napustio Elitu: Izveli ga nakon što je stiglo hitno naređenje (Video)

Stojin sin hitno napustio Elitu: Izveli ga nakon što je stiglo hitno naređenje (Video)

Autor Jovana Milićević
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Brojni zadrugari su Milanu Popovu pružili podršku i poželjeli mu sreću.

Stojin sin hitno napustio Elitu Izvor: TV Pink Printscreen

U Šimanovce je danas stiglo važno pismo, a tiče se učesnika Milana Popova, sina pjevačice Stojanke Stoje Novaković.

Kako je nedavno saopšteno, Milan će se takmičiti u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a sada treba da napusti imanje, kako bi se uputio na snimanje.

"Draga Elito, vrijeme je da Milan krene na svoj prvi nastup u Pinkovim zvzedama. Želimo mu puno sreće... Bebi Dol će mu biti podrška tokom današnjeg snimanja", pisalo je u pismu.

Brojni zadrugari su mu pružili podršku i poželjeli mu sreću.

"Ja kao vođa, i cijeli kolektiv, želim ti da napraviš sve najbolje" rekao je ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza.

Milan Popov napustio Elitu
Izvor: YouTube/Zadruga

Milan Popov nije krio da ima tremu, pa je priznao da mu od jutros nije dobro.

"Daću sve od sebe, imam tremu, nije mi dobro od jutros, probaću da osvijetlim obraz naše kuće i naše ekipe i svega prije svega, hvala vam", rekao je Stojin sin.

"Ja bih zamolila bih da ubuduće ja idem s njim, da mu budem podrška", rekla je njegova devojka Rada.

Tagovi

Elita 10 Milan Popov stoja novaković

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