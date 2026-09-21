"Na terenu se vidi koga narod voli": Ceca Ražnatović žestoko oplela po kolegama sa estrade

Ceca Ražnatović otkriva istinu o estradi i pohvalama kolega iz 'Zvezda Granda'. Saznajte šta misli o podmetanjima na sceni.

Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda

Pjevačica Ceca Ražnatović, pojavila se danas na snimanju nove epizode muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" u brutalnom stajlingu.

Ceca se osvrnula na pohvale svojih kolega iz Zvezda Granda, koji imaju najljepše riječi za nju.

"Stvarno smo top ekipa! Baš smo kao porodica", priznala je Ceca.

Na pitanje da li je estrada "zmijarnik", Ceca je dala iskren odgovor i progovorila o podmetanjima na estradi.

"Ima ih raznih, zoološki vrt! Stalno se spekuliše ko šta kome smješta, podmeće, to su teorije zavjere... To rade samo dokoni ljudi! Zašto ja nikad u životu, a imala sam feljtone protiv sebe, nema novina koja o meni nije pravila najodvratnije feljtone, iskreno pričam... Ja nikada nisam optužila nijednog kolegu ili koleginicu da mi smještaju, da mi rade o glavi, da mi uništavaju karijeru, da mi stavljaju kamen spoticanja... Kako to da meni niko ništa nije uradio, a ja sam nekima radila, bogami. To je takav bezobrazluk", istakla je Ceca, pa dodala...

"O tome krene da se priča, onda se ta priča prihvati, pa ode na mreže... To su takve gluposti i budalaštine. Ne postoji sila, sem Božija, da nas stvori ovo što smo danas i dobra pjesma, naravno, to je jedini način. A to da neko nekog sputava u nečemu, to se nije desilo, niti može. Kad te narod voli to se vidi na terenu i kad te narod ne voli, apsolutno se vidi na terenu jer te na terenu ni nema", istakla je Ceca.

Na konstataciju da je ona neuništiva, kratko je rekla:

"Nisam. Samo se trudim da budem korektna osoba, da rastem kao čovjek i trudim se da ni na koga ne ostavim loš utisak", rekla je Ceca.

"Jednog dana ću i ja otići"

Podsjetimo, Cecu su na jednom od prošlih snimanja pitali o Ani Bekuti, koja je donijla odluku da ove sezone ne bude dio žirija.

"Ana je opravdano otišla, to je bila njena želja. Ostatak ekipe je uigran, tako da smo se sjajno proveli. Ljudi dolaze, odlaze, jednog dana ću otići i ja, i nastaviće da se snimaju 'Zvezde Granda'. Doći će novi ljudi koji će raditi u žiriju i pomagati da to bude najuspješniji format koji je ovakvog tipa kod nas i uopšte na Balkanu", rekla je pjevačica.

Izvor: Telegraf/ MONDO