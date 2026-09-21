CNN, Politiko i MS NOW najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trampa nakon što je njihovim novinarima zabranjen ulazak u Bijelu kuću, dok su vodeće američke televizije povukle svoje ekipe iz zajedničkog izveštavanja.

Izvor: Bonnie Cash / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je u petak zabranu za tri medijske kuće, optužujući ih da o njegovoj administraciji objavljuju "izmišljotine i laži". Kompanije su saopštile da njihovim novinarima već narednog dana nije dozvoljen ulazak u Bijelu kuću.

CNN, Politiko i MS NOW naveli su u zajedničkom saopštenju da će pokrenuti sudski postupak.

Vodeće američke televizijske mreže potom su obustavile zajedničko izvještavanje iz Bijele kuće, ostavljajući moguću prazninu u praćenju predsjednika uoči njegovog odlaska u Njujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.

Mediji se pozvali na Prvi amandman

Prvi amandman Ustava SAD zabranjuje vlastima da ograničavaju slobodu štampe. Američki sudovi ovu odredbu tradicionalno tumače kao zabranu diskriminacije medija na osnovu sadržaja njihovog izvještavanja.

"Bez prethodnog obavještenja i odgovarajućeg postupka, Bijela kuća je oduzela akreditacije našim novinarima jer joj se nije dopalo naše izvještavanje", naveli su CNN, Politiko i MS NOW.

Kako su dodali, ukoliko ovakva odluka ostane bez odgovora, biće ugroženi sloboda štampe i pravo javnosti na nezavisno novinarstvo bez miješanja.

Tramp je ubrzo odgovorio objavom na društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da Bela kuća ne sprovodi "napad na slobodnu štampu", već da se obračunava sa "LAŽNIM VIJESTIMA".

Televizijske mreže povukle svoje ekipe

Velike američke televizijske mreže u ponedeljak ujutru povukle su se iz sistema zajedničkog izvještavanja iz Bijele kuće, u okviru kojeg medijske kuće međusobno dijele snimke i drugi materijal sa predsjedničkih događaja.

Na taj način smanjuju se troškovi i broj novinara potrebnih za praćenje događaja u prostorima sa ograničenim kapacitetom.

Brajan Boton, šef dopisništva Fox Newsa u Vašingtonu, koji trenutno učestvuje u organizaciji televizijskih ekipa akreditovanih za praćenje Bijele kuće, naveo je u poruci u koju je BBC imao uvid da od ponedeljka televizijski pul neće pratiti događaje označene za zajedničko izvještavanje.

Odluka je donijeta nakon što je Bijela kuća sprečila CNN da obavi svoj dio posla tokom Trampovog putovanja u Njujork. Zamenska ekipa neće biti angažovana.

CNN je jedna od svega pet američkih medijskih kuća koje čine televizijski pul Bele kuće. Upravo je ta mreža trebalo da prati Trampovu posjetu Generalnoj skupštini UN u ponedeljak i utorak.

Međutim, kabina CNN-a sa pet mjesta, smještena u podrumu prostora namijenjenog medijima u Bijeloj kući, u ponedeljak je ostala prazna i zatvorena. Ekrani i monitori bili su isključeni.

Ekipa CNN-a izvještavala je sa javnog trotoara izvan obezbeđenog kompleksa Bijele kuće.

Pet velikih mreža stalo iza CNN-a

ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC objavili su zajedničko saopštenje u kojem su naglasili da javnost ima vitalni interes da dobija tačne i nezavisne informacije o radu vlasti.

"Nijedna administracija ne bi smjela da ograničava rad neke medijske kuće zato što se protivi njenom izvještavanju", poručile su mreže.

Ovih pet televizija smatraju se jedinim američkim mrežama koje imaju dovoljno novca, zaposlenih i tehničke infrastrukture da obezbijede prenos uživo iz Bijele kuće i sa predsjedničkih događaja.

Mjesto namijenjeno televizijskom pulu za sada je ostalo prazno. Konzervativna televizija Real America's Voice navedena je kao rezervna ekipa tokom Trampovog putovanja u Njujork, gde će se sastati sa gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem i francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom.

Tramp najavio da bi zabrana mogla biti proširena

Kada je prošle nedelje objavio zabranu za CNN, Politiko i MS NOW, Tramp nije naveo konkretne tekstove ili priloge koji su izazvali takvu odluku, prenio je BBC.

Kasnije je rekao da je riječ o "zbiru priča objavljenih tokom posljednjih nekoliko godina" i dodao da bi još medija moglo da se nađe na spisku.

Na pitanje novinara na koga konkretno misli, Tramp je odgovorio da su Njujork tajms i Vašington post takođe "lažne vijesti".

Bijela kuća je u februaru objavila da preuzima kontrolu nad novinarskim pulom koji ima neposredan pristup predsjedniku. Tim sistemom je duže od jednog vijeka upravljalo Udruženje dopisnika iz Bijele kuće.

Istog mjeseca Trampova administracija ograničila je pristup novinarima i fotografima agencije Asošijeted pres prostorima poput Ovalnog kabineta i predsjedničkog aviona Air Force One.

Razlog je bila odluka agencije da nastavi da koristi naziv "Meksički zaliv", umjesto naziva "Američki zaliv" koji je uvela Trampova administracija. Asošijeted pres je zbog zabrane podnio tužbu, a postupak je i dalje u toku.

Tramp često kritikuje medijske kuće, dok je njegova administracija pokrenula pravne postupke protiv Njujork tajmsa, Volstrit žurnala i BBC-ja.

Pojedini sporovi završeni su višemilionskim nagodbama, dok je Trampova tužba protiv BBC-ja i dalje u toku.