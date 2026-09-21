Centar Crvene zvezde Džonatan Motli otkrio je kako mu ide prilagođavanje na sistem Ibona Navara.

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Centar Crvene zvezde Džonatan Motli biće glavna uzdanica Ibona Navara pod košem, a osim toga što je surovi profesionalac, posebno ga motivišu navijači i to što je svaki meč u Evroligi za njega pitanje "života ili smrti".

Nije želio da daje prevelika obećanja, ali njegov cilj je uvijek plej-of. I dalje je u fazi privikavanja na novi sistem i ističe da je filozofija Ibona Navara dosta različita u odnosu na Dimitrisa Itudisa.

"Mislim da ćemo izgledati dobro. Mislim da ćemo imati mnogo napadačke moći, mnogo intenziteta i igrati veoma brzo. Trenutno ima mnogo toga što moramo da usvojimo jer igrači i dalje pristižu i uče. Momci koji su bili sa reprezentacijama vratili su se malo kasnije, tako da još uče akcije. I dalje se prilagođavamo sistemu, ali već se na momente vidi koliko možemo da budemo dobri", rekao je Motli za "Sportklub" i dodao:

"Potrebno je vrijeme da naučimo da igramo toliko brzo, a da pritom ne pravimo greške."

Šta je najveći problemi u prilagođavanju?

"Donošenje odluka pri toj brzini, pošto mislim da su nam izgubljene lopte trenutno problem. Ako to svedemo na minimum, imaćemo mnogo više šuteva. Procenti su nam dobri, tako da mislim da ćemo postizati više poena ako budemo imali više šuteva."

Koliko mu odgovora novi sistem?

"Još se prilagođavam. To je nebo i zemlja u odnosu na način na koji smo igrali prošle i pretprošle godine. Itudis je metodičniji. Ne želi da uzimaš brze šuteve. Više je: 'Dobro, da vidimo šta imamo, pronađimo mismeč, sačekajmo.' Praktično si u svakom napadu unaprijed znao ko će šutirati. Sada je za mene sve potpuno drugačije", kaže iskusni centar i dodaje da smatra da će se brzo prilagoditi jer se sve svodi na slobodniju košarku.

Ima veliko iskustvo u Evroligi, šta je to što izdvaja Fajnal-for ekipe u odnosu na ostale?

"Za mene je to sposobnost da se prilagođavaš u hodu. Da prepoznaš šta ti protivnik daje i pronađeš odgovor na sve što protivnik radi. Svaka ekipa je drugačija, iskreno. Svaki trener je drugačiji. Svaka utakmica je drugačija. Nekada ćeš dobro šutirati, nekada nećeš. Moraš da pronađeš način da pobijediš bez obzira na sve. Mislim da ekipe koje umiju da se prilagođavaju u hodu obično imaju najviše uspjeha", kaže bivši igrač Hapoela i Fenera.

Šta mu je najveća motivacija tokom iscrpljujućih sezona?

"Mislim da ti upravo to što je svaka utakmica kao pitanje života i smrti pomaže. Svaka utakmica je bukvalno novi izazov i toliko toga zavisi od nje, pa budeš još usredsređeniji – jer znaš koliko je važna. Utakmica u februaru, ili neka koju izgubiš rano u sezoni, može da te proganja mnogo kasnije. Onda pomisliš: 'Bože, mogli smo da ih dobijemo.' Možda si napravio neku grešku, promašio slobodno bacanje na kraju ili nisi dobro zagradio u skoku, a to može da te proganja u borbi za plej-of jer je sve toliko tijesno."

Kakve su ambicije Crvene zvezde ove sezone?

"Iz mog iskustva, iskreno, o tome ne možeš ni da razmišljaš. Rekao bih da mi je cilj da uđemo u plej-of jer još nisam propustio plej-of, ali moramo da idemo utakmicu po utakmicu. Ne možeš da razmišljaš o tome kako će se sve završiti jer novembar i mart mogu da izgledaju potpuno drugačije. Zato ne razmišljam mnogo o tome gdje ćemo završiti jer ne znamo šta sve može da se dogodi", zaključio je.