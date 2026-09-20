Njemački kancelar Fridrih Merc priznao je izbornu "katastrofu" u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, gdje je CDU "samleven" između SPD-a i AfD-a

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Njemački kancelar Fridrih Merc obratio se javnosti nakon što su stigli prvi rezultati pokrajinskih izbora u Njemačkoj. Mercovo obraćanje dolazi u trenutku velikog političkog pritiska na kancelara i njegovu stranku CDU.

Stranka je prije dvije nedjelje doživjela težak poraz na izborima u Saksoniji-Anhaltu, gdje je AfD osvojio gotovo 44 odsto glasova, dok je CDU pao na oko 17 procenata. Nakon toga dodatno su se pojačale rasprave o Mercovoj političkoj budućnosti.

Danas su održani i izbori u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, koje njemački mediji opisuju kao novi važan test za Merca. List „Bild“ navodi da je kancelar za 17 časova u sjedište CDU-a pozvao stranački vrh i svih osam premijera saveznih pokrajina iz redova CDU-a.

Uprkos nagađanjima o njegovom odlasku, svih osam CDU-ovih pokrajinskih premijera prije nekoliko dana javno je podržalo Merca i odbacilo rasprave o promjeni na čelu stranke i vlade.

Inače, njemačkog kancelara nije moguće jednostavno smijeniti običnim glasanjem u Bundestagu. Ako bi njegovi koalicioni partneri ili dio vlastite stranke željeli da ga uklone protiv njegove volje, morali bi kroz takozvano „konstruktivno izglasavanje nepovjerenja“ istovremeno da obezbijede apsolutnu većinu za njegovog nasljednika.

Druga mogućnost bila bi da Merc sam podnese ostavku ili postavi pitanje povjerenja, čiji bi poraz mogao da otvori put ka prijevremenim izborima.

Obraćanje Merca

Njemački kancelar Fridrih Merc obratio se javnosti i osvrnuo na rezultate CDU-a tokom 2026. godine. Dok je rezultat u Berlinu ocijenio kao solidan, za Meklenburg-Zapadnu Pomeraniju rekao je da se ne može uljepšavati.

„Rezultat u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji ne možemo da uljepšavamo, to je katastrofa“, rekao je Merc.

Podsjetio je da je CDU tokom godine ostvario različite rezultate. Istakao je da je stranka postala najjača politička snaga u Tiringiji i da je, nakon 35 godina, ponovo preuzela odgovornost za vođenje pokrajinske vlade, sa Gordonom Šnajderom kao premijerom.

Pokrajinske izbore u Saksoniji-Anhaltu opisao je kao „dubok rez“ i najteži izborni poraz CDU-a u posljednjih mnogo godina.

Na lokalnim izborima u Hesenu i Donjoj Saksoniji CDU je, prema njegovim riječima, ponovo bio najjača stranka.

"CDUna kraju između SPD-a i AfD-a"

Govoreći o današnjim izborima, Merc je naglasio da su rezultati u dvije pokrajine veoma različiti.

„CDU se borio, ali je na kraju samljeven u zaoštravanju odnosa između SPD-a i AfD-a“, rekao je o rezultatu u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.

Kada je riječ o Berlinu, naveo je da je Stefan Evers preuzeo ulogu glavnog kandidata u veoma teškoj situaciji i odmah ušao u izbornu kampanju.

„Uz puni angažman i veliko zalaganje doveo je CDU do solidnog rezultata“, rekao je Merc i zahvalio svima koji su tokom godine vodili kampanju za stranku.

Dodao je da su mnogi to činili u veoma teškim uslovima, „i zato što je izostao vjetar u leđa iz Berlina“.

"Svi smo zabrinuti za budućnost zemlje"

Merc je potom proširio govor na opšte stanje u Njemačkoj.

„Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zajedno zabrinuti za budućnost naše zemlje“, rekao je.

Njemačka, prema njegovim riječima, ima državu koja je postala previše komplikovana, ekonomiju koja prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton međusobne komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Upozorio je i na pad povjerenja u institucije.

„Povjerenje u institucije naše zemlje pada, a radikalne stranke sa lijeve i desne strane ga aktivno potkopavaju“, rekao je.

„Moramo ponovo da govorimo o slobodi, sigurnosti i sopstvenim slabostima“

Merc smatra da Njemačka i Evropa moraju ponovo temeljno da razgovaraju o slobodi, svakodnevnoj bezbjednosti, miru, kao i o sopstvenim snagama i slabostima.

„Odgovor ne može biti povratak u ‘dobra stara vremena’. Ali odgovor ne može biti ni to da sve dobro neprestano prikazujemo kao loše. Odgovor mora biti da našu zemlju pripremimo za budućnost“, rekao je.

Poručio je da želi da Njemačka ponovo postane zemlja optimizma i napretka.

„Želim da naša zemlja ponovo vjeruje u sopstvenu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovo važi, posebno za mlade ljude“, rekao je.

Pritom se pozvao na nekadašnjeg njemačkog kancelara i ministra ekonomije Ludviga Erharda i njegovu poznatu knjigu „Blagostanje za sve“.

„Blagostanje i za mlada pokoljenja zapravo bi trebalo da bude nastavak te knjige“, rekao je Merc.

"Reforme moraju doći"

Merc je poručio da će potrebne promjene za mnoge građane značiti i nova opterećenja i nesigurnosti, kao i da će se efekti pojedinih mjera vidjeti tek nakon određenog vremena.

„Upravo zato te odluke sada ne možemo da odlažemo. Reforme moraju doći. Naravno da nas sve to dovodi u tešku situaciju. Ali mi preuzimamo tu odgovornost. Ja preuzimam tu odgovornost jer želim da pokrenem našu zemlju naprijed“, rekao je.

Dodao je da je uvjeren kako uspjeh reformi neće poboljšati samo zajednički život u Njemačkoj, već i način na koji zemlja vidi samu sebe, kao i kako je vidi ostatak svijeta.

„Njemačka je sposobna za reforme“, poručio je Merc.

"Reforme su sredstvo protiv autoritarnog otrova"

Kancelar je zatim otišao korak dalje i reforme povezao sa jačanjem autoritarnih političkih tendencija.

„Idem čak toliko daleko da kažem: te reforme su sredstvo protiv autoritarnog otrova, protiv fascinacije autoritarnošću koja sve dublje prodire u naše društvo“, rekao je.

Zaključio je da ono što slijedi zahtijeva čvrst stav, istrajnost i strpljenje.

„Ja ću to pokazati, kao predsjednik CDU-a i prije svega kao savezni kancelar naše zemlje“, poručio je Merc.