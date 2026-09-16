Lidl i Einride pustili su autonomni električni kamion bez kabine na javne puteve u Njemačkoj. Vozilo radi na SAE nivou 4 i prevozi robu do prodavnice.

Izvor: Einride

Njemačka je napravila novi korak u uvođenju autonomnih vozila u teretni saobraćaj. Lidl i švedska tehnološka kompanija Einride pustili su u redovan rad električni kamion bez vozača i bez kabine, koji saobraća javnim putem u Edermündeu, u blizini Kasela.

Vozilo radi na SAE nivou 4, što znači da može samostalno obavljati čitav zadatak vožnje bez ljudskog vozača u unaprijed definisanom području i pod odobrenim uslovima. Za ovaj projekat izdata je službena dozvola njemačkog Saveznog ureda za motorni saobraćaj (KBA), a Lidl i Einride navode da je riječ o prvoj dozvoli takve vrste u Njemačkoj.

Kamion nema ni vozača ni kabinu

Za razliku od klasičnih autonomnih kamiona koji zadržavaju mjesto za vozača, Einrideovo vozilo je projektovano bez kabine, volana, papučica i klasičnog vozačkog mjesta.

U aktuelnom projektu nema ni sigurnosnog operatera u samom vozilu. Kamion pomoću senzora, kamera i autonomnog sistema upravlja vožnjom na odobrenoj ruti.

To, međutim, ne znači da vozilo može samostalno da ide bilo kojim putem. Nivo 4 podrazumijeva autonomiju u ograničenom operativnom području, za razliku od nivoa 5, koji bi podrazumijevao potpuno autonomnu vožnju u svim uslovima u kojima bi mogao da vozi čovjek.

Od distributivnog centra do Lidlove prodavnice

Prvi kamion trenutno saobraća na konkretnoj ruti u Edermündeu. Prevozi robu iz Lidlovog lokalnog administrativnog i distributivnog centra do obližnje prodavnice.

Vozilo ima kapacitet od 15 euro-paleta, a predviđeno je da rutu prelazi do tri puta dnevno. Tokom četvoromjesečnog projekta trebalo bi da preveze više od 3.000 paleta robe.

Lidl navodi da je cilj da se tehnologija testira u stvarnim uslovima i provjeri kako se može uključiti u svakodnevne logističke operacije.

Zašto je ovo važno za transport?

Autonomni kamioni već se testiraju i koriste u različitim dijelovima svijeta, ali prelazak sa zatvorenih poligona i eksperimentalnih projekata na javne puteve i stvarnu komercijalnu isporuku predstavlja važan korak.

Za kompanije koje se bave logistikom autonomna vozila mogu biti posebno interesantna zbog nedostatka profesionalnih vozača, potrebe za većom efikasnošću i pritiska da se smanje emisije iz transporta. Lidl i Einride upravo ove probleme navode kao neke od razloga za razvoj projekta.

Električni pogon dodatno znači da kamion tokom vožnje nema izduvne emisije, dok autonomna tehnologija omogućava da se transport obavlja bez osobe koja sjedi u kabini.

Sljedeći korak je više zaustavljanja

Ako se početna faza pokaže uspješnom, Lidl i Einride planiraju da prošire sistem. U drugoj fazi predviđen je prelazak na takozvani "milkrun" model, u kojem bi jedno autonomno vozilo obilazilo više lokacija i obavljalo nekoliko isporuka tokom iste rute.

Lidl u Njemačkoj ima više od 3.250 prodavnica i 39 administrativnih i distributivnih centara, pa kompanija već raspolaže velikom infrastrukturom na kojoj bi se ovakva tehnologija potencijalno mogla širiti.

Za Einride je njemački projekat posebno značajan jer kompanija želi da proširi autonomni transport na evropskom tržištu. Njemačka je jedan od najvećih evropskih centara drumskog teretnog saobraćaja, pa odobrenje za rad na javnim putevima predstavlja važan test za širu primjenu tehnologije.

Drugim riječima, kamion koji trenutno vozi samo jednu ograničenu rutu nije znak da će evropski putevi preko noći biti puni vozila bez vozača. Ali jeste konkretan primjer da autonomni teretni transport u Njemačkoj prelazi iz faze demonstracija u stvarne logističke operacije.