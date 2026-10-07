Na Instagram profilu Dragana Kojića Kebe osvanuo je sporni snimak.
Tokom snimanja emisije "Zvezde Granda" Dragan Kojić Keba i Ana Sević napravili su pravi mali šou, a njihova šaljiva rasprava na kraju je dobila potpuno neočekivan epilog.
Sve je počelo kada se Ana obratila Kebi i poručila mu da je zbog njega plakala. Pjevač joj, međutim, nije ostao dužan, već joj je u svom stilu uputio opasku, nakon čega je njihovo prepucavanje nastavilo da nasmijava prisutne.
U cijelu priču uključio se i direktor "Grand" produkcije Goran Šljivić, koji je dodatno začinio već dovoljno zabavnu situaciju.
"Kebo, zbog tebe sam plakala juče u emisiji", rekla je Ana.
Pogledajte kadrove trenutka mini šoua Ane Sević i Dragana Kojića Kebe:
Ana Sević plakala zbog Kebe: Kojić ostao zatečen nakon njenih riječi, direktor "Granda" svemu svjedočio (Video)
Budući da Keba nije mnogo obraćao pažnju na to što mu je govorila, zauzeo je stav te počeo da demonstrira neke pokrete.
"Oruđe je u radničkim rukama", dodao je Keba.
A onda je Ana odlučila da pokaže da se ne šali baš kada su u pitanju borilačke vještine. Iako je bila u elegantnoj haljini, voditeljka je zauzela gard i demonstrirala borbeni stav, kao da je spremna za okršaj ukoliko zatreba.
Keba je sve vrijeme bio dio ove šaljive situacije, a njih dvoje su još jednom pokazali da im ne manjka dobrog raspoloženja ni tokom napornih snimanja.
(/MONDO)