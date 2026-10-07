Na Instagram profilu Dragana Kojića Kebe osvanuo je sporni snimak.

Izvor: Printscreen Instagram

Tokom snimanja emisije "Zvezde Granda" Dragan Kojić Keba i Ana Sević napravili su pravi mali šou, a njihova šaljiva rasprava na kraju je dobila potpuno neočekivan epilog.

Sve je počelo kada se Ana obratila Kebi i poručila mu da je zbog njega plakala. Pjevač joj, međutim, nije ostao dužan, već joj je u svom stilu uputio opasku, nakon čega je njihovo prepucavanje nastavilo da nasmijava prisutne.

U cijelu priču uključio se i direktor "Grand" produkcije Goran Šljivić, koji je dodatno začinio već dovoljno zabavnu situaciju.

"Kebo, zbog tebe sam plakala juče u emisiji", rekla je Ana.

Pogledajte kadrove trenutka mini šoua Ane Sević i Dragana Kojića Kebe:

Vidi opis Ana Sević plakala zbog Kebe: Kojić ostao zatečen nakon njenih riječi, direktor "Granda" svemu svjedočio (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 7 / 7

Budući da Keba nije mnogo obraćao pažnju na to što mu je govorila, zauzeo je stav te počeo da demonstrira neke pokrete.

"Oruđe je u radničkim rukama", dodao je Keba.

A onda je Ana odlučila da pokaže da se ne šali baš kada su u pitanju borilačke vještine. Iako je bila u elegantnoj haljini, voditeljka je zauzela gard i demonstrirala borbeni stav, kao da je spremna za okršaj ukoliko zatreba.

Keba je sve vrijeme bio dio ove šaljive situacije, a njih dvoje su još jednom pokazali da im ne manjka dobrog raspoloženja ni tokom napornih snimanja.

(/MONDO)