Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata S.J. iz Novog Sada, zbog sumnje da je u više navrata krao mobilne telefone i novčanike, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Izvor: Uprava policije

Na teret mu se stavlja produženo krivično djelo teška krađa.

Kako navode iz tužilaštva, osumnjičeni je u dijelu naselja Stari aerodrom u Podgorici 10. septembra upotrebom fizičke snage iz ruku D.K. istrgao mobilni telefon.

Kako se dodaje, 15. septembra, iskoristivši nepažnju I.L, iz zadnjeg džepa pantalona je ukrao mobilni telefon.

Iz podgoričkog ODT-a su saopštili da se sumnja da je 20. septembra iz ruku maloljetnika ukrao mobilni telefon, a da je 27. septembra iz ruku M.A. ukrao novčanik sa novcem i ličnim dokumentima.

Sumnja se da je S.J. 30. septembra iz ruku Z.Ž. ukrao torbu u kojoj se nalazio novčanik sa novcem i ličnim dokumentima, kao i mobilnim telefonom, nakon čega se udaljio u pravcu naselja Konik.