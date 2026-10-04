Novljanin J.V. osumnjičen da je juče izvršio krivično djelo pokušaj ubistva na štetu majke, te mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa Novljaninu J.V., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo pokušaj ubistva na štetu svoje majke.

“Osnovano se sumnja da je J.V. juče, u Herceg Novom, upotrebom noža, pokušao da ubije voju majku N.V., zadajući joj ubodnu ranu u predjelu vrata”, saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Kako su naveli, zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i opasnost od ponavljanja krivičnog djela.