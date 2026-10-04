Smrtna kazna prijeti kopilotu koji je pokušao da otme avion kompanije "Fly Dubai" i da ga sruši.

Izvor: Israel Foreign Ministry/Printscreen/Youtube/Inside Edition

Smrtna kazna prijeti kopilotu Hamamu al-Hamamiju (29) koji je u četvrtak 1. oktobra napao pilota Smita Mačara (39) kako bi oteo i oborio avion avio-kompanij "Fly Dubai" koji je leteo iz Dubaija za Tel Aviv sa 182 putnika, piše "Ynet news". Prema navodima pomenutog portala, sumnja se da je on htio da usmjeri avion ka soliterima "Azrieli" u Tel Avivu i da izvede najveći teroristički napad još od 11. septembra 2001. godine kada su dva aviona uletjela u Kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku u Sjedinjenim Američkim Državama.

Istragu vodi glavni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Hamad Saif al Šamsi. Nekoliko pripadnika izraelske tajne službe MOSAD su već stigli u Abu Dabi kako bi učestvovali u istrazi.

Vidi opis Smrtna kazna prijeti napadaču koji je htio da otme avion sa 182 putnika: Otkriven njegov monstruozni plan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen X Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: printscreen X Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: printscreen X Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 9 / 9 AD

Da podsjetimo, u četvrtak 1. oktobra dogodio se napad na letu avio-kompanije “Fly Dubai” od Dubaija ka Tel Avivu u avionu sa 182 putnika, uglavnom državljana Izraela. Kopilot Hamam al-Hamami je prvo napao pilota Smita Mačara, a onda je pokušao da obori avion, ali su ga na svu sreću savladali zajedno hrabri pilot i grupa putnika.