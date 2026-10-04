"Nisam znala da li će mi izvaditi bubreg": Katarina Grujić preživjela horor, progovorila o bolničkim danima

Pjevačica Katarina Grujić prisjetila se teškog perioda iza sebe i zdravstvenih problema kroz koje je prošla, uključujući operaciju glasnih žica, ali i ozbiljne komplikacije sa bubregom.

Izvor: MONDO

Katarina je otvoreno govorila o tome koliko je zdravlje najvažnije u emisiji "Premijera - Vikend specijal", ali i koliko je zahvalna što je iz svega izašla jača i svjesnija pravih vrijednosti u životu.

- Iskreno sam govorila o operaciji glasnih žica, o tome kada mi je otkazivao bubreg, mjesec dana sam bila u bolnici, nisam znala da li ću imati taj bubreg ili ne... Kada zdravlje nemaš, nemaš ništa u životu. Hvala dragom Bogu da sam uspela da se oporavim, izliječim, izađem zdrava i mnogo više cijenim sve - rekla je Katarina.

Posebno težak bio joj je period boravka u bolnici, kada zbog zabrane posjeta nije mogla da bude uz svoje najbliže, što joj je, kako priznaje, najteže palo.

- Najpribranija sam, moji roditelji nisu bili baš. Slomilo me je što sam većinu vremena bila sama, posjete su bile zabranjene - prisjetila se pjevačica.

"Za izlazak vam treba 200-500 eura"

Grujićeva se osvrnula i na aktuelna dešavanja na estradi, ističući da su cijene nastupa otišle u ekstrem, što, prema njenom mišljenju, ozbiljno narušava muzičku industriju.

- Estrada je alava. Svaki dan dobijamo nove pjevače, repere, izbace jednu pjesmu, dobiju hit, pa pljusnu cijenu: "To košta 10.000 eura", onda pjevači koji rade 30 godina ovaj posao ne mogu da dostignu tu cijenu, pa ide kao lanac ishrane... Upropašćavaju taj posao, ti klubovi i vlasnici nemaju da plate cijenu karata, a ti ljudi nemaju para, znamo da omladina izlazi... Za izlazak vam treba od 200 do 500 eura, pa to je nenormalno - zaključila je Katarina Grujić u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

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