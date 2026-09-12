Pripadnici pokreta Huta preuzeli su kontrolu nad strateški važnom crvenomorskom lukom Moka na zapadu Jemena i zaplijenili znatnu količinu američke vojne opreme.

Izvor: X/HatsOff

Pripadnici pokreta Huta snimljeni su kako slave zauzimanje crvenomorske luke Moka na zapadu Jemena, pozirajući uz zaplenjeno oklopno vozilo američke proizvodnje.

Vozilo je oduzeto snagama odanim Tariku Salehu, komandantu kojeg podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati i nećaku pokojnog jemenskog predsjednika Alija Abdulaha Saleha.

U videu borac navodi kako su Salehove snage pobjegle i da su se snage Huta probile južnije, prema strateški važnom području Bab el-Mandeb, moreuz koji predstavlja ključni ulaz u Crveno more.

Snimak, koji se pojavio u javnosti, dolazi u trenutku kada Huti napreduju duž zapadne obale Jemena i sve više učvršćuju kontrolu nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza. Tokom ovog napredovanja, pokret Ansar Alah zaplijenio je i znatnu količinu vojne opreme američke proizvodnje.

Huti prijete zauzimanjem ključnog prolaza uz Ormuski moreuz

Kontrola Huta nad moreuzom Bab el-Mandeb u Crvenom moru, koji se nalazi na suprotnoj strani Arabijskog poluostrva od Ormuskog moreuza, mogla bi njihovom savezniku Iranu dati ključnu prednost u ratu sa SAD, smanjujući snabdijevanje kroz drugi glavni prometni koridor i uzrokujući nagli rast cijena nafte.

Ansar Allah is capturing large swathes of US-built military equipment during their advance https://t.co/kMZwcotOt7 — HatsOff (@HatsOffff)September 10, 2026

Saudijska Arabija, najveći svjetski izvoznik nafte, oslanja se na rutu kroz Crveno more otkad je sukob s Iranom praktično zatvorio Ormuski moreuz, kroz koji je ranije prolazila petina svjetske nafte.

Eskalacija datira s početka jula, kada su Huti objavili da su se njihove snage sukobile sa saudijskim "ratnim avionima" koji su pokušavali da spriječe iranski civilni avion da sleti na međunarodni aerodrom u Sani.