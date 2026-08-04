"Sramota je za jednu babu od 80 godina da me komentariše": Dara Bubamara žestoko uzvratila Cakani

Dara Bubamara žestoko je odgovorila Cakani na oštre komentare, ističući da je sramota za babu od 80 godina da je kritikuje.

Izvor: YouTube/RTV Pink Official/AmiG Show

Sukob između Dare Bubamare i Dragice Radosavljević Cakane dobio je novi nastavak nakon što je pjevačica na društvenim mrežama žestoko isprozivala koleginicu zbog komentara koji je Dara iznijela u muzičkom takmičenju.

Cakana je sa svog zvaničnog profila ostavila veoma oštar komentar u kojem nije štedjela riječi na racun Bubamare.

Pogledajte Cakanine fotografije:

"Jao, glupava Dara kao mangup. Smeta joj naglasak, bože, smalatotine napumpane. Eto, morala sam ovo da kažem. Dakle, Dara je stvarno sramota za bilo šta, a kamoli za muziku. Pritom misli da je opako duhovita, a u stvari... budaletina istripovana, visoka metar i momenat", napisala je Cakana.

Dara Bubamara je bez dlake na jeziku odgovorila Cakani:

"Pa šta ona još pjeva? Sramota je za jednu babu od 80 godina da komentariše mene, aktuelnu pjevačicu koju vole svi! Cakana se zove? Ime iz prošlog vijeka. Čast mi je da me takve babe ne vole! Ali, u redu, baka Caka hoće malo marketinga pod stare dane", rekla je Dara Bubamara.

Evo kako izgleda Dara Bubamara:

Njihov javni obračun izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se fanovi obje pjevačice uveliko uključuju u raspravu, dok ostaje da se vidi da li će se polemika ovdje završiti ili će uslijediti novi odgovor.

Ovo nije prvi put da sevne netrpeljivost između dvije koleginice. Cakana je za Hajp televiziju komentarisala Daru.

"Dara Bubamara - kad je vidim, stvarno mi dođe da umrem od smijeha", rekla je u martu ove godine Cakana.

Ona ju je uporedila s Jelenom Karleušom.

"Nažalost, ja znam da je sve to kod nje skupo i znam da ona nije blesava po tom pitanju, da ona neće da kupi glupost, ali ona mora da zna za koga je to. Ne može, ona je previše mala da bi se pojavljivala u tim kompletima, djeluje mi kao Jelena Karleuša, tako neki plagijat loš, ako si iskreno htjela, evo iskrena sam, pa neka se naljuti Dara, ali definitivno ona ima potpuno druge kvalitete", ocijenila je Cakana.

Izvor: Kurir/ MONDO