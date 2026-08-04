Dejvid Bekam pričao je o tome kako izgleda rad sa Lionelom Mesijem i koliko Argentinac i dalje uživa i voli fudbal.

Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Lionel Mesi (39) je osvojio sve što je mogao, dominirao je u klupskoj karijeri, osvajao trofeje i sa reprezentacijom Argentine i sa pravom ga mnogi nazivaju najvećim svih vremena. Sada igra fudbal u Interu iz Majamija, ali uprkos tome što nije to isti nivo kao najjača evropska takmičenja, to kod njega ne pravi razliku. Ispričao je to i Dejvid Bekam.

"Leo je za mene... Vratiću te na prvi dan kada je došao na trening. Stigao je oko 6.50 ujutru i niko nije bio tu, osim jednog čovjeka koji ga je pustio unutra. Trening je počeo u 10 tek. Došao je da se spremi za trening. U teretani, zagrijava se, radi stvari koje očekuješ od klinca da radi, on ih radi i dalje", rekao je Bekam u podkastu kod Rija Ferdinanda, na šta mu je defanzivac odgovorio "da je to ludo".

Mislio je i Dejvid, koji je predsjednik kluba, da će Leo malo da "spusti nogu s gasa", posebno kada se uzme u obzir karijera koju ima.

"Kada uzmeš u obzir sve što je osvojio u karijeri, očekuješ da će da bude opušteniji. Ali, ako moram da ga opišem jednom rječju to je - pobjednik. Ne u smislu toga šta je osvojio, već je i dalje gladan uspjeha, hoće titule. Bijesan je na igrače kada ne urade prave stvari, ljut je kada izgubi mečeve. Čak i kada ne igra, ljuti se. Sa strane je, tu je bio svaki meč i dok je bio povrijeđen", ispričao je Bekam.