Peter Mađar je na društvenim mrežama objavio poklon iz Pakistana - 90 komada manga.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Premijer Mađarske Peter Mađar je na svom profilu na društvenoj mreži X objavio fotografiju poklona koji je dobio iz Pakistana od premijera Šahbaza Šarifa.

"Ne poklanjaju svi revolver. Na kraju jednog istorijskog dana, u kancelariji me je čekalo prijatno iznenađenje. Dobili smo 90 manga na poklon od premijera Pakistana. U roku od sat vremena, ostalo ih je samo nekoliko. Hvala vam", napisao je Mađar.

Not everyone gives a revolver as a gift.

At the end of a historic day, a pleasant surprise was waiting for me in my office. We received 90 mangoes as a gift from the Prime Minister of Pakistan.

Within an hour, only a few were left.

Thank you!https://t.co/jmZdWmn1RJpic.twitter.com/UyAQ54mqXl — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP)July 13, 2026

Mađar je usput šaljivo spomenuo i poklon koje su sve delegacije dobile od Turske nakon NATO samita u Ankari. Naime, predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan je svim učesnicima NATO samita u Ankari poklonio revolver.

"Neobičan poklon od predsjednika Erdogana na samitu NATO-a: revolver Magnum sa municijom, na kojem je ugravirano moje ime…", napisao je Mađar.

An unusual gift from President@RTErdoganat the NATO Summit: a Magnum revolver with ammunition, engraved with my name…pic.twitter.com/Bni4asgPDl — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP)July 9, 2026

(MONDO)