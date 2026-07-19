Predsjednik Mađarske Tamaš Šujok potpisao je ustavni amandman kojim se njegov mandat završava u nedelju u ponoć, potvrdio je premijer Peter Mađar.

Izvor: Sebastian Kahnert / AFP / Profimedia

Predsjednik Mađarske Tamaš Šujok saopštio je da je potpisao ustavni amandman kojim mu prestaje mandat na mjestu šefa države.

Šujok je naveo da je odluku donio nakon što je razmotrio pravne mogućnosti koje su mu bile na raspolaganju.

"Ispunjavam svoju obavezu prema Osnovnom zakonu Mađarske, nakon što sam pažljivo razmotrio svoje pravne mogućnosti i postupio u skladu sa savješću", rekao je Šujok.

Amandman je u ponedeljak usvojila vladajuća stranka Tisa premijera Petera Mađara, koja je na izborima u aprilu osvojila dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Šujok se prethodno protivio pozivima da podnese ostavku, navodeći da bi njegovo razrešenje predstavljalo negativan presedan za demokratiju, podelu vlasti i vladavinu prava.

Novi predsjednik biće izabran u narednih 30 dana

Šujokov mandat zvanično će biti završen u nedelju u ponoć, nakon čega će njegove dužnosti privremeno preuzeti predsjednica mađarskog parlamenta Agnes Forsthofer.

Mađarski parlament trebalo bi da izabere novog predsjednika u narednih 30 dana, a mandat budućeg šefa države može trajati najviše pet godina.

Usvojenim amandmanom uvodi se i ograničenje poslaničkog mandata na 12 godina, kao i obavezno penzionisanje sudija Ustavnog suda nakon navršenih 70 godina.

Premijer Peter Mađar pozdravio je Šujokovu odluku, navodeći da je time "uklonjena poslednja prepreka" za sprovođenje odluka nove vlasti.

Organizacija Hjuman rajts voč takođe je kritikovala novi zakon, navodeći da podsjeća na praksu iz perioda vlasti Fidesa.

(DW/Mondo)