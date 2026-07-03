Donald Tusk se oglasio nakon upozorenja da Rusija navodno planira napad na Poljsku. Upozorio je narod da će naredni period biti "kritičan".

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Prema navodima tog medija, Sjedinjene Američke Države upozorile su Poljsku na mogućnost da bi Rusija mogla izvesti ograničeni oružani napad kako bi testirala reakciju NATO saveza. Tim povodom Tusk je izjavio da bi naredni period mogao biti posebno izazovan za njegovu zemlju.

„Ne želim nikoga da plašim, ali naredni mjeseci zaista bi mogli biti kritični, takođe zbog promjenljive prirode rata. Ove zabrinutosti posebno su izražene u baltičkim državama. Poljska se ne boji, ali ne može da ignoriše različite situacije. Svjesni smo prijetnji, između ostalog zahvaljujući informacijama naših saveznika“, rekao je Tusk.

Prema informacijama američkih obavještajnih službi, na koje se poziva BBC, postoji procjena da bi Rusija mogla izvesti raketni napad uz lansiranje određenog broja dronova prema Poljskoj, s ciljem testiranja i provociranja reakcije NATO-a.

Kako se navodi, jedan od mogućih ciljeva takvog scenarija bio bi i preusmjeravanje pažnje Zapada sa Ukrajine na Poljsku, što bi moglo uticati na dalju vojnu i finansijsku pomoć Kijevu.

Za sada nema zvanične potvrde da Rusija priprema takav napad, a Moskva se nije oglašavala povodom ovih navoda.