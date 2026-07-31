Francuska spremna da pomogne Španiji, dok Marin Le Pen traži hitno jačanje graničnih kontrola i najavljuje promjene šengenskih pravila.

Izvor: Global News/ Youtube/printscreen

Predsjednik Francuske Emanuel Makron zatražio je od ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza da hitno preduzme sve neophodne mjere za jačanje kontrole na granici sa Španijom, nakon što je u špansku enklavu Seutu, prema preliminarnim procjenama, u posljednja 24 sata iz Maroka ušlo oko 49.000 migranata.

Kako prenosi televizija BFM, pozivajući se na izvor blizak francuskom predsjedniku, Pariz je već započeo razgovore sa španskim i marokanskim vlastima radi praćenja situacije i bolje koordinacije nadležnih službi.

Makron je, prema istim navodima, poručio da je Francuska spremna da Španiji pruži svu neophodnu podršku ukoliko ona to zatraži, uključujući i pomoć putem evropske granične agencije Fronteks.

Emmanuel Macron a demandé au ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, de "renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne", après l'afflux ces derniers jours de migrants en provenance du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, selon son entourage.pic.twitter.com/yfgrK2uIUf — Agence France-Presse (@afpfr)July 31, 2026

Iz predsjednikovog okruženja podsjećaju da se nove mjere nadovezuju na već postojeće bezbjednosne aktivnosti koje Francuska sprovodi od 2020. godine. One uključuju udvostručenje broja pripadnika bezbjednosnih snaga na granici sa Španijom, reformu Šengenskog zakonika iz 2024. godine radi jačanja kontrola, kao i zajedničke patrole i koordinisane akcije sa španskim vlastima u borbi protiv ilegalnih migracija.

U međuvremenu, liderka krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen zatražila je hitno pooštravanje graničnih kontrola, ocjenjujući da Francuska mora odlučno odgovoriti na, kako je navela, masovne i koordinisane ulaske migranata u Španiju.

U objavi na društvenoj mreži X Le Pen je poručila da će, ukoliko dođe na vlast 2027. godine, pravo na slobodno kretanje u okviru Šengenskog prostora biti rezervisano isključivo za državljane država članica Evropske unije.

Podsjetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije ranije danas saopštilo je da je, prema preliminarnim procjenama, oko 49.000 migranata iz Maroka ušlo u Seutu morem i kopnom tokom posljednja 24 sata.

Riječ je o najvećem migrantskom prilivu u ovu špansku enklavu od velike migrantske krize iz 2021. godine, što je izazvalo zabrinutost evropskih vlasti i pokrenulo nove bezbjednosne mjere na granicama.