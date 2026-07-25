Francuske vlasti naredile su evakuaciju skoro 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj stanovnika koji su zbog šumskih požara morali da napuste domove u Francuskoj i Španiji premašio 220.000.

Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia

Oko 200.000 ljudi evakuisano je na jugozapadu Francuske, u regijama Žironda i Land. Francuski predsjednik Emanuel Makron angažovao je vojsku kao pomoć u borbi protiv vatrene stihije.

U međuvremenu, španski zvaničnici upozorili su da je požar kod Madrida „izvan kapaciteta vatrogasaca da ga obuzdaju“, nakon što su se tri požara zapadno od prijestonice spojila u jednu veliku buktinju.

Španska vlada proglasila je vanrednu situaciju na nacionalnom nivou. Evakuisano je 25.000 ljudi, dok je gotovo 40.000 stanovnika dobilo naređenje da ostane u svojim domovima.

Predsjednica madridske regije Izabel Dijaz Ajušo opisala je požar kao „najgori u istoriji regiona“, navodeći da su se stvorili uslovi za „savršenu oluju“ – visoke temperature, neprestani vjetar i spajanje vatrenih frontova.

U Španiji su lokalne službe za vanredne situacije saopštile da se požari kreću ka opštinama Robledo de Čavela i Fresnediljas de la Oliva, oko 50 kilometara od Madrida.

„Požar je na vrhuncu i trenutno je izvan kapaciteta vatrogasaca da ga obuzdaju“, rekao je novinarima šef službe za vanredne situacije madridske vlade Karlos Noviljo.

„Nije moguće direktno napasti vatru u tom području, pa se preduzimaju odbrambene mjere“, dodao je on.

Vidi opis Požari divljaju u Francuskoj i Španiji nakon ekstremno visokih temperatura: Evakuisano 220.000 ljudi, angažovana vojska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Thibaut/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Požar prijeti El Eskorijalu, strahuje se od spajanja vatrenih frontova

Vojna jedinica za vanredne situacije raspoređena je kako bi zaustavila širenje požara prema gradu El Eskorijalu. Vlasti istovremeno prate i veliki požar u susjednoj provinciji Avila, strahujući da bi se mogao spojiti sa vatrom kod Madrida.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska poručio je da vlasti čine sve kako bi spriječile spajanje požara, dok upozoravaju da žar, nošen jakim vjetrom, prelazi velike udaljenosti.

Prema podacima vlasti, u okolini Madrida izgorjelo je najmanje 6.000 hektara zemljišta, a u Avili gotovo 9.000 hektara. Evakuisano je osam opština, dok su u više mjesta i dalje na snazi mjere ograničenja kretanja.

Jedan od evakuisanih mještana, 86-godišnji Ekolohio Kabrera, rekao je da je situacija bila dramatična.

"Ako pokušaš da se suprotstaviš vatri, proguta te."

Predsjednica madridske regije Izabel Dijaz Ajušo ocijenila je da je situacija katastrofalna, naglašavajući da je spasavanje ljudskih života apsolutni prioritet.

Francuska: Evakuisano oko 200.000 ljudi

Na jugozapadu Francuske evakuisano je oko 200.000 ljudi nakon što su veliki požari zahvatili regije Žironda i Land.

Požar u Žirondi progutao je više od 19.000 hektara šume i uništio oko 80 kuća, zbog čega je evakuisano cijelo poluostrvo Kap Fere. U regionu Land još jedan veliki požar primorao je više od 23.000 ljudi da napuste domove i kampove.

Francuske vlasti upozoravaju da su uslovi gori nego tokom velikih požara 2022. godine, jer suša i visoke temperature omogućavaju vatri da se širi i tokom noći. Povrijeđeno je oko 50 vatrogasaca.

Predsjednik Emanuel Makron saopštio je da je Francuska aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, koja će poslati dodatnu pomoć, uključujući dva helikoptera „Blek hok“ iz Češke i Slovačke.

Klimatske promjene povećavaju rizik

Evropska unija uputila je avione i helikoptere kao pomoć Španiji i Francuskoj, dok se jug Evrope suočava sa novim toplotnim talasima i dugotrajnom sušom.

Prema podacima evropskih institucija, požari su ove godine već zahvatili više površina nego što je prosjek u posljednje dvije decenije, dok klimatske promjene dodatno povećavaju rizik od velikih šumskih požara širom kontinenta.