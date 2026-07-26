Ekstremno nevrijeme na Elbrusu sprečava spasioce da evakuišu tijela stradalih planinara iz BiH. Nastavlja se potraga za ostalim članovima grupe.

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Složeni vremenski uslovi na planini Elbrus sprečavaju spasilačke ekipe da evakuišu tijela dvojice stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine. Tijela preminulih nalaze se na prevoju planine, na izuzetno velikoj i opasnoj nadmorskoj visini od 5.350 metara.

Spasioci su ljekarima uspjeli da predaju dvojicu povrijeđenih članova grupe koji su preživjeli ove ekstremne uslove. Riječ je o Harisu A. (rođenom 1983. godine) i Kemalu V. (rođenom 1988. godine), kojima je odmah ukazana medicinska pomoć.

U međuvremenu, potraga za ostalim članovima ekspedicije se nastavlja.

Uspon bez vodiča

Dramatični poziv u pomoć upućen je nakon što grupa od sedam planinara nije uspjelа samostalno da se spusti sa vrha usljed naglog pogoršanja vremenskih prilika. Odmah po dojavi, na teren je upućeno osam spasilaca kako bi locirali ugrožene i pružili im neophodnu pomoć.

Pripadnici grupe iz Bosne i Hercegovine krenuli su u uspon na Elbrus samostalno, bez angažovanja profesionalnog vodiča. Zbog tragičnog ishoda ove ekspedicije, nadležni istražni organi pokrenuli su zvaničnu istragu kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.ž