Snažan tornado pogodio je u nedelju uveče Sverdlovsku oblast u Rusiji

Izvor: printscreen X

Moćan tornado pogodio je u nedelju uveče Sverdlovsku oblast u Rusiji, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu, povrijeđene osobe i prekide u snabdevanju električnom energijom, piše Meduza. Najteže je stradala opština Kušva, u kojoj je proglašena vanredna situacija.

Prema podacima ruskog Ministarstva za vanredne situacije, oluja je oštetila ukupno 99 porodičnih kuća, od kojih su 32 potpuno uništene. Osim toga, uništeno je ili teško oštećeno 25 vozila, kao i 15 stubova i djelova elektroenergetske mreže.

️ A powerful tornado tears through Russia’s Sverdlovsk region



A massive twister swept across several towns in Russia’s Sverdlovsk region, leaving more than 4,000 homes without electricity.



The hardest-hit areas were Kushva, Novaya Lyalya, and nearby settlements, where the…pic.twitter.com/zrFUmZoVWu — NEXTA (@nexta_tv)June 23, 2026

U nevremenu je povrijeđeno 16 osoba. Jedna osoba sa prelomom podlaktice prevezena je na bolničko liječenje, dok su ostali povrijeđeni zbrinuti na licu mjesta, prenijela je ruska novinska agencija TASS.

Službe rade na sanaciji štete

Zbog posledica nevremena lokalne vlasti organizovale su privremeni smještaj za stanovnike koji su ostali bez domova. U Kušvi je otvoren prihvatni centar.

Insane tornado video from Kushva, Russia, June 22.



Massive distractions, no reports of casualties yet.pic.twitter.com/AfD94GAqpK — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1)June 22, 2026

Oluja je izazvala i potpuni prekid snabdijevanja električnom energijom u gradu. Ključni objekti i službe prebačeni su na rezervne izvore napajanja, a nadležne službe rade na sanaciji štete i obnovi mreže.

Spasilačke i komunalne službe i dalje uklanjaju posledice nevremena i procjenjuju ukupnu materijalnu štetu nastalu u jednoj od najjačih oluja koje su poslednjih godina pogodile ovo područje Rusije.