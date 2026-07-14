Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su istorijski sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućava slobodno kretanje ljudi i robe između Španije i Gibraltara.

Izvor: Vincent Isore / Zuma Press / Pro

Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su istorijski sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućava slobodno kretanje ljudi i robe između Španije i teritorije Gibraltara pod britanskom kontrolom.

Sporazum su u utorak u Briselu potpisali komesar Evropske komisije za trgovinu Maroš Šefčovič i britanski ministar za Evropu Stiven Dauti. Prisutan je bio i gibraltarski premijer Fabijan Pikardo, prenosi francuska novinska agencija AFP.

Sporazum uklanja sve fizičke barijere i kontrole na kopnenoj granici između Gibraltara i Španije i sadrži planove za bližu integraciju teritorije sa šengenskim prostorom i jedinstvenim tržištem EU, uz potpunu zaštitu britanskog suvereniteta nad Gibraltarom, na zahtev Londona.

Više nema kontrola

Od srijede više neće biti provjera dokumenata na graničnom prelazu između Gibraltara i španskog grada La Linee, koji svakodnevno prelaze hiljade ljudi. Gibraltar, mala teritorija sa gotovo 40.000 stanovnika na krajnjem jugu Pirinejskog poluostrva, svakodnevno prima oko 15.000 španskih radnika, što predstavlja gotovo polovinu njegove radne snage. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u junu prošle godine nakon godina teških pregovora, u kojima je učestvovala i Španija. Uslijedio je nakon referenduma o Bregzitu 2016. godine i izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.

Španski premijer Pedro Sančez trebalo bi u srijedu da poseti Gibraltar. Sančez je pozdravio sporazum, rekavši da će "posle stotina godina konačno biti moguće srušiti poslednji zid unutar Evropske unije", prenosi AFP.

Gibraltar, nad kojim je Velika Britanija preuzela suverenitet 1713. godine Ugovorom iz Utrehta, od izuzetne je strateške važnosti, posebno za pomorsku trgovinu, zato što Gibraltarski moreuz odvaja Evropu i Afriku te povezuje Atlantski okean i Sredozemno more.