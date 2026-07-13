Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su najviši iranski lideri ubijeni, vojska uništena, a da je naslednik vođe "90 odsto nestao". Najavio je i novu pomorsku blokadu Irana.

Izvor: NBC/Printscreen

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su najviši iranski vojni komandanti ubijeni, te da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i njegov naslednik, "90 odsto nestao". U intervjuu za Foks njuz (Fox News), Tramp je rekao da su iranske vojne sposobnosti ozbiljno oslabljene.

"Nemaju mornaricu. Nemaju vazduhoplovstvo. Sve je nestalo. Njihova protivvazdušna odbrana je nestala. Svi njihovi lideri su ubijeni", rekao je Tramp.

Tramp: Iranski vrhovni vođa je vjerovatno nestao

"Njihovi najbolji lideri su ubijeni. Nestali su. Hamnei je nestao", rekao je Tramp, očigledno misleći na Alija Hamneija (za koga je rekao da je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran krajem februara), ali koristeći ime pokojnog iranskog revolucionarnog vođe koji je umro 1989. godine. "Njegov sin je 90 odsto nestao", dodao je Tramp.

Modžtaba Hamnei se navodno oporavlja od povreda zadobijenih u vazdušnom napadu i nije prisustvovao očevoj pogrebnoj ceremoniji održanoj u Iranu i Iraku ovog mjeseca.

Trampovi komentari uslijedili su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili nove napade tokom vikenda.

Američki predsjednik je takođe rekao da SAD ponovo uvode blokadu Iranu i da će naplaćivati brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz u zamjenu za siguran prolaz kroz ovaj strateški važan plovni put.