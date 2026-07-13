Tramp otkrio da je Iran nakon 11 sati pregovora pristao na sporazum, a onda su htjeli da unesu neke izmjene što je razbijesnilo američkog predsjednika koji je zaprijetio da će Sjedinjene Države preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen/Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp je u razgovoru za "Fox News" saopštio šta se trenutno dešava na Bliskom istoku u ratu sa Iranom. Na snazi je formalni prekid vatre koji je pred "pucanjem" zbog sve češćih međusobnih napada obje strane, a Tramp tvrdi da Iran više nema ni lidere ni vojsku ni mornaricu ni avijaciju i otkrio je da su za vikend trajali intenzivni pregovori obje strane, ali ga je razbijesnilo što su predstavnici Irana prvobitno, kako on kaže, pristali na sve uslove sporazuma nakon 11 sati razgovora, a onda su napustili prostoriju i telefonom pozvali kako bi tražili unošenje određenih izmena.

"Iranska mornarica, avijacija i raketne sposobnosti su u potpunosti uništene. Mi preuzimamo kontrolu nad Ormuskim moreuzom, oni više nemaju ništa.

Ništa im nije ostalo. E sad ću vam reći nešto što ne zna niko.

Juče su imali sastanak koji je trajao 11 sati. Sa ovim ljudima sve mora u 11 sati.

Znate, može to da se riješi i u jednoj rečenici u sat vremena ili jednom minutu. Trebalo bi da traje jedan minut.

I na sve su pristali juče. Onda su napustili prostoriju i pozvali su nas kako bi tražili par izmjena", započeo je Tramp.

Tramp je kategorično odbio da se unose bilo kakve izmene. Objasnio je i zašto to ne želi da uradi.

"Nećemo pristati ni na kakve promene. Uvijek mijenjaju.

Znate, oni su profesionalni pregovarači. To su prosto oni.

Ja ih čak ne smatram dobrim u tim. Nisu dobili ništa od mene.

Ali, ako pogledate unazad 47 godina, oni su manipulisali predsjednicima i ljudima. Svakog predsjednika su izmanipulisali i bivali su sve jači vremenom", dodao je Tramp.

Vidi opis "Reći ću vam nešto što ne zna niko": Tramp pobijesneo zbog poteza Irana nakon 11 sati pregovora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 5 / 5

Da podsjetimo, na Bliskom istoku formalno važi prekid vatre, ali u poslednje vrijeme Iran i Sjedinjene Američke Države sve više se međusobno napadaju. Iran uglavnom napada brodove u Ormuskom moreuzu, a Tramp je ranije danas zaprijetio da će Sjedinjene Države preuzeti kontrolu nad tim prolazom kroz koji je pre rata dnevno prolazilo oko 20 odsto svjetske nafte.