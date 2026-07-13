Ukrajina dobija 16 ratnih lovaca "Rafal" od Francuske.

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Predsjednik Francuske Emanuel Makron saopštio je večeras na samitu u Parizu da će dozvoliti Ukrajini proizvodnju ratnih aviona "Rafal", kao i precizno navođenih bombi i raketa-presretača za protivvazdušnu odbranu (PVO), prenosi britanski list "Gardijan". Ukrajina je naručila i francusko-italijanske protivvazdušne sisteme nove generacije.

"Ranije danas popodne predsjednik Volodimir Zelenski i ja dogovorili smo akcioni plan naše dve zemlje kojim se sprovodi ono što je načelno dogovoreno još prošlog novembra u vezi sa našom bilateralnom odbrambenom saradnjom", rekao je Makron.

Francuska je po prvi put pristala da izda licencu Ukrajini za proizvodnju svog naoružanja. Ovo će omogućiti Ukrajini da poveća svoje zalihe za vazdušne napade na Rusiju.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je danas oštro reagovao na nedavne napade Ukrajine na mete unutar ruske teritorije. Zaprijetio je brutalnim odgovorima za svaki naredni ukrajinski napad.

Ukrajina će dobiti napredne radarske sisteme, protivvazdušne sisteme nove generacije SAMP-T, precizno navođene bombe vazduh-zemlja AASM, rakete-presretače ASTER i krstareće projektile dugog dometa SCALP. One se lansiraju iz vazduha, a proizvodi ih Velika Britanija. Što se tiče "Rafala", oni bi trebalo da se nađu u ukrajinskoj avijaciji tokom 2028, najkasnije 2029. godine.