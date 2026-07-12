Bizon napao muškarca u Jeloustonu, pojavio se i zastrašujući snimak iz poznatog nacionalnog parka u Sjedinjenim Državama.

Izvor: Youtube/Cowboy State Daily

Muškarca je u petak, 10. jula, napao bizon u Nacionalnom parku Jelouston u Sjedinjenim Američkim Državama, a cijeli incident zabilježio je profesionalni fotograf Majk Meklod, prenosi Cowboy State Daily.

„Samo sam želio da zabilježim trenutak kada je bizon skočio i potrčao. Nijesam očekivao niti mogao da predvidim šta će se dogoditi“, rekao je Meklod.

Na snimku se vidi kako bizon juri muškarca oko drveta, sustiže ga i snažno udara, odbacivši ga u vazduh. Muškarac je pao na leđa i zadobio teške povrede, ali je preživio.

A tourist was seriously injured Friday evening after being thrown 8 feet into the air by a bull bison in Yellowstone National Park. Professional photographer Mike Macleod filmed the incident and said the bison was "angry, agitated and charging anything and everything." (No audio)pic.twitter.com/ELmHQjvxFj — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins)July 12, 2026

Fotograf je ispričao da je životinja i prije napada bila uznemirena i da je jurila ljude koji su se nalazili u blizini. Nakon što je muškarac pao, Meklod je počeo da viče kako bi odvratio pažnju bizonu, a pridružilo mu se još nekoliko ljudi. Životinja se potom povukla, nakon čega je povrijeđenom muškarcu pružena pomoć.