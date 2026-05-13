U Igdiru, u Turskoj, odbjegli bizon je napao prolaznike. Životinja je savladana i odvezena sa mjesta incidenta.

Odbjegli bizon izazvao je juče paniku u Igdiru, gradu na istoku Turske, nakon što je na ulici napao prolaznike. Pretpostavlja se da je životinja pobjegla vlasniku, te je u centru grada, u četvrti Dortjol, nasrnula na ljude koji su stajali na trotoaru.

Prolaznici su pokušali da ga zaustave, ali je bizon uspio da im pobjegne u sporedne ulice. Nakon što je životinja smirena, utovarena je u vozilo i odvezena sa mjesta incidenta.

Jedna osoba je povrijeđena, ali je saopšteno da se nalazi u dobrom stanju.

