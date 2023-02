Penzionisani ruski mornarički oficir govorio je o nuklearnoj raketi koja bi mogla da bude upotrebljena u Nacionalnom parku Jelouston.

Izvor: Twitter/screenshot/Gerashchenko_en/YouTube/screenshot/MyLondon

Na državnoj televiziji penzionisani ruski mornarički oficir Konstantin Sivkov govorio je o mogućnostima da Rusija upotrebi nuklearnu raketu Sarmat kako bi pogodila vulkan u Nacionalnom parku Jelouston u Americi.

Savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko objavio je na Tviteru dva video-snimka na kojima se čuje razgovor o nuklearnoj raketi Sarmat. Penzionisani ruski mornarički oficir Konstantin Sivkov govorio je specijalnom oružju.

Sivkov je rekao da moćne rakete Sarmat mogu da isporuče veliki broj nuklearnih bojevih glava do cilja i da imaju sposobnost udara preko Južnog pola. Dodao je da su SAD ranjive na takvo oružje, za koje je rekao da predstavlja pretnju za vulkan Jelouston.

Sivkov je takođe govorio o mogućnosti da ruska vojska pokuša da izazove zemljotres u Americi. On je rekao da se ruska moćna podmornica Belgorod trenutno nalazi u Tihom okeanu i istakao da se kalifornijski rasedi San Andreas i San Hasinto nalaze u blizini mora. "A ovi rasedi, ako se aktiviraju, mogu da pokrenu aktiviranje čitavog vatrenog luka Tihog okeana“, rekao je Sivkov, prema Geraščenkovom prevodu. "Prvo, ove pukotine će eksplodirati, one će srušiti čitavu istočnu obalu Sjedinjenih Država, a zatim bi mogle da raznese ovaj vulkan“, rekao je on.

Attention, United States!



Russian propagandists discuss "waking up" the Yellowstone volcano with nuclear weapons. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)February 23, 2023

Ovo nije prvi put da Sivkov govori o vulkanu. U članku iz 2015. godine, koji je napisao za rusku državnu medijsku kuću, Sivkov je rekao da bi Moskva mogla da se suprotstavi NATO-u koji se pomera ka granicama Rusije bacanjem nuklearnog oružja u blizini supervulkana Jeloustona ili raseda San Andreas.

"Geolozi veruju da bi supervulkan Jeloustoun mogao da eksplodira svakog trenutka. Tu postoje znaci rastuće aktivnosti. Stoga je dovoljno da se relativno mali, na primer udar klase megatona municije, pogura da bi se pokrenula erupcija. Posledice će biti katastrofalne za Sjedinjene Države - zemlja jednostavno nestaje", napisao je on.