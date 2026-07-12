Vrijednost ugovora procjenjuje se na oko 90 miliona eura, a dio bespilotnih letjelica već je isporučen ukrajinskim snagama.

Izvor: Kurir//Paul-Philipp Braun / imago stock&people / Profimedia

Njemačka finansira nabavku 50.000 jurišnih dronova za Ukrajinu, u okviru jedne od najvećih poznatih zapadnih narudžbi bespilotnih letjelica za Kijev, prenosi Rojters, pozivajući se na izvor upoznat sa slučajem.

Ukrajina se već više od četiri godine u ratu sa Rusijom u velikoj mjeri oslanja na bespilotne letjelice, a njene snage svakodnevno izvode hiljade napada dronovima.

Narudžba obuhvata FPV jurišne dronove Shrike, koje proizvodi ukrajinska kompanija SkyFall. Letjelice koriste softver američke kompanije Auterion, koji omogućava autonomno praćenje i gađanje pokretnih ciljeva u završnoj fazi leta.

Generalni direktor Auteriona Lorenc Majer potvrdio je da je vrijednost ugovora oko 90 miliona eura i da ga finansira jedna evropska država. Kako je rekao za Rojters, dio dronova već je isporučen Ukrajini, dok će ostatak biti dostavljen do kraja godine.

Kompanija SkyFall potvrdila je da Njemačka učestvuje u finansiranju, ali nije željela da iznosi detalje ugovora. Njemačko i ukrajinsko ministarstvo odbrane nijesu komentarisali ove navode.

Dron Shrike, koji je u upotrebi u Ukrajini od 2023. godine, privukao je pažnju i Pentagona. Njegova unaprijeđena verzija Shrike 10-F osvojila je prvo mjesto u prvoj fazi američkog programa vrijednog 1,1 milijardu dolara za razvoj i nabavku velikog broja jurišnih dronova.

Majer je dodao da Auterion ove godine, u saradnji sa različitim proizvođačima, učestvuje u isporuci ukupno 100.000 dronova Ukrajini uz finansijsku podršku više zapadnih država. U taj broj uključen je i ugovor sa Pentagonom vrijedan 50 miliona dolara za isporuku 33.000 dronova, koji su, kako je naveo, već dostavljeni Ukrajini.

Velika Britanija je prošlog mjeseca najavila da će Ukrajini tokom ove godine isporučiti dodatnih 150.000 dronova u okviru paketa vojne pomoći vrijednog 752 miliona funti.