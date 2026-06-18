Dodatnih 200 miliona dolara Berlin će obezbijediti za nabavku vođenih raketa PAC-3 namijenjenih sistemima protivvazdušne odbrane "Patriot".

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Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus najavio je danas dodatnu vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od 400 miliona dolara, uključujući finansiranje novog paketa naoružanja i raketa za protivvazdušnu odbranu.

Pistorijus je na marginama sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu rekao da će Njemačka izdvojiti 200 miliona dolara za novi američki paket vojne pomoći Kijevu kroz mehanizam PURL, prenio je Tagesšpigel.

Dodatnih 200 miliona dolara Berlin će obezbijediti za nabavku vođenih raketa PAC-3 namijenjenih sistemima protivvazdušne odbrane "Patriot".

Resorni ministar je istakao da Njemačka preuzima vodeću ulogu u ovoj inicijativi i pozvao je druge saveznike da se uključe u finansiranje raketa za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

"Želimo da ohrabrimo i druge pristalice unutar Kontakt grupe za odbranu Ukrajine da učestvuju u finansiranju vođenih raketa PAC-3", rekao je Pistorijus.

Kontakt grupa za odbranu Ukrajine, kojom zajednički predsjedavaju Njemačka i Velika Britanija, trebalo bi da se sastanu kasnije tokom dana u Briselu, uz očekivano učešće ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.