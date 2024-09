Borbena jedinica sistema Iris-T SLM se sastoji od zapovjedničkog mjesta, radarskog uređaja, te nekoliko uređaja za ispaljivanje navođenih projektila.

Izvor: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia

Njemačka ima novi sistem protivvazdušne odbrane. U prisustvu kancelara Olafa Šolca i ministra obdrane Borisa Pistorijusa, vojnici su u Todendorfu na severu zemlje preuzeli prvu jedinicu sistema Iris-T SLM. Kako je predviđeno, uskoro bi Bundeswar trebalo da dobije još pet jedinica tog sistema, piše Dojče Vele.

Iris-T SLM je sistem koji proizvodi njemački koncern Diehl u Uberlingenu. On se koristi za zaštitu naseljenih područja, zgrada i postrojenja. Iris-T SLM se može upotrebiti u borbi protiv dronova, aviona, helikoptera i krstarećih projektila na udaljenosti do 40 kilometara i na visini do 20 kilometara.

Borbena jedinica sistema Iris-T SLM se sastoji od zapovjedničkog mjesta, radarskog uređaja, te nekoliko uređaja za ispaljivanje navođenih projektila.

Novi sistemi su, kako je rekao Pistorijus, dokaz nove njemačke sposobnosti djelovanja.

„Mi demonstriramo kako funkcioniše proces nabavke kada industrija i vojska djeluju koordinisano. S našim sistemom mi naglašavamo sveukupni performans Njemačke kao visokotehnološke zemlje", dodao je savezni ministar odbrane.

Važnost projekta je naglasio i kancelar Olaf Šolc. U Todendorfu je on još jednom podsjetio zbog čega Njemačka nabavlja ukupno šest novih jedinica protivvazdušne odbrane Iris-T SLM.

„Ovo nije bilo kakav projekat. Ovdje se, bez ikakvog pretjerivanja, radi o očuvanju sigurnosti i mira u Europi. Bilo bi neodgovorno da ne reagujemo na Putina", poručio je kancelar.

Njemačka vlada je Ukrajini već isporučila četiri jedinice sistema Iris-T SLM, zatim tri jedinice srodnog sistema Iris-T SLS koje proizvodi firma Diehl Defence iz savezne zemlje Baden-Württemberg.

"I tamo su se dokazali u odbrani od ruskih napada. Ukrajinci su uz pomoć sustava Iris-T oborili 250 krstarećih projektila, dronova i raketa", napomenuo je. Šolc i naglasio da "Njemačka podrška Ukrajini ne posustaje".

"Mi smo na vrijeme djelovali i pravovremeno riješili ugovore i finansiranje, tako da se Ukrajina i ubuduće može osloniti na nas”, potvrdio je Olaf Šolc.