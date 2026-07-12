U ukradenom automobilu u Sarcelu pronađeni su automatska puška i pištolj, a istražuje se moguća povezanost sa terorističkim djelovanjem.

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Francusko Nacionalno antiterorističko tužilaštvo otvorilo je istragu nakon što je u subotu u Sarcelu, u departmanu Val d'Oaz, nedaleko od sinagoge, u jednom vozilu pronađeno oružje.

Istraga je pokrenuta zbog sumnje na udruživanje radi pripreme krivičnih djela protiv ljudi, kao i zbog prevoza, posjedovanja i nabavke oružja kategorija A i B u vezi sa terorističkim djelovanjem.

Slučaj su preuzele Generalna uprava za unutrašnju bezbjednost (DGSI), Antiterorističko odjeljenje, Nacionalna uprava kriminalističke policije i Međuresorna uprava nacionalne policije departmana Val d'Oaz.

Prema navodima francuskih vlasti, DGSI je prijavila sumnjivo vozilo zbog bojazni da bi moglo biti iskorišćeno za napad na jevrejsku zajednicu, koja je brojna u Sarcelu.

Pirotehničari su nakon pregleda utvrdili da u vozilu nije bilo eksplozivnih naprava, ali su pronašli automatsku pušku i pištolj. Policija je takođe utvrdila da je automobil prethodno bio ukraden.

Zbog pronalaska vozila u subotu je iz predostrožnosti evakuisano oko 300 ljudi, dok se istraga o svim okolnostima slučaja nastavlja.