Marin Le Pen danas će saznati odluku Apelacionog suda u Parizu koja bi mogla da odredi njenu političku budućnost.

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Marin Le Pen u utorak će saznati odluku koja bi mogla da odredi njenu političku budućnost, ali i tok predsjedničkih izbora u Francuskoj.

Apelacioni sud u Parizu odlučiće da li će joj ukinuti petogodišnju zabranu kandidovanja, izrečenu nakon prošlogodišnje presude zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta, ili će ona ostati na snazi, čime bi liderka Nacionalnog okupljanja gotovo sigurno ostala bez prilike da se kandiduje na predsjedničkim izborima 2027. godine.

Za 57-godišnju Le Pen ovo je možda poslednja prilika da ostvari cilj kojem je posvetila više od decenije političke karijere. Nakon tri predsjedničke kandidature i dva poraza u drugom krugu od Emanuela Makrona, činilo se da nikada nije bila bliže ulasku u Jelisejsku palatu.

Apelacioni sud sada će odlučiti da li će poništiti ili ublažiti zabranu kandidovanja. Ukoliko presuda ostane na snazi, Le Pen neće moći da učestvuje na predsjedničkim izborima u proljeće 2027. godine.

Le Pen je prošle godine proglašena krivom jer su, prema presudi, pomoćnici koje je plaćao Evropski parlament zapravo radili za njenu stranku, Nacionalno okupljanje, umjesto na poslovima povezanim sa radom parlamenta, piše Politiko.

Bardela spreman da uskoči

Ukoliko sud potvrdi zabranu, kandidat krajnje desnice trebalo bi da bude 30-godišnji predsednik Nacionalnog okupljanja Jordan Bardela. Prema poslednjim anketama, Bardela čak uživa nešto veću podršku od Le Pen. Istraživanje agencije Ifop pokazalo je da bi u prvom krugu mogao da osvoji do 37 odsto glasova, dok bi Le Pen osvojila oko 32 odsto.

Ipak, analitičari upozoravaju da Bardeli nedostaje političko iskustvo i da ostaje otvoreno pitanje da li su francuski birači spremni da vođenje nuklearne sile i druge najveće ekonomije Evropske unije povere političaru koji ima svega 30 godina.

Le Pen je uoči presude poručila da će ostati aktivna u politici bez obzira na ishod.

"To više nije u mojim rukama. Ali nastaviću da se borim i nastaviću da budem aktivna", rekla je.

Ranije je izjavila da ne bi učestvovala u predsjedničkoj kampanji ukoliko bi, pored zabrane kandidovanja, završila u kućnom pritvoru uz elektronsku nanogicu.

Le Pen bi tokom popodneva trebalo da se pojavi u Palati pravde u Parizu, gdje će predsjedavajuća sutkinja Mišel Aži početi da čita presudu.

Ne očekuje se da će odmah po izlasku iz sudnice dati izjavu. Prema informacijama iz Nacionalnog okupljanja, odmah će otići u sedište stranke na sastanak sa Bardelom.

Prvo obraćanje javnosti planirano je za večernji televizijski dnevnik. Ishod žalbenog postupka mogao bi da odredi ne samo političku budućnost Marin Le Pen, već i pravac francuske krajnje desnice.

Ukoliko zabrana ostane na snazi, to bi bio težak udarac političarki koja je više od decenije pokušavala da promijeni imidž stranke koju je naslijedila od svog oca i pretvori je u jednu od vodećih političkih snaga u Francuskoj.