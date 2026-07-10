NASA je otvorila prijave za dobrovoljce koji će učestvovati u jednogodišnjoj simulaciji života na Mjesecu i Marsu. Učesnici će živeti u izolaciji u posebno izgrađenim habitatima, a za učešće u eksperimentu dobiće novčanu nadoknadu.

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Američka svemirska agencija NASA otvorila je prijave za učešće u misiji Moon and Mars Exploration Analog, koja bi trebalo da počne najranije u avgustu 2027. godine u Svemirskom centru Džonson u Hjustonu.

Tokom godinu dana učesnici će živjeti i raditi u potpunoj izolaciji i ograničenom prostoru, simulirajući putovanje do Mjeseca i Marsa, kao i aktivnosti na njihovoj površini, uključujući simulirane svemirske šetnje.

Kako navodi NASA, cilj misije je da se prouči kako ljudi funkcionišu tokom dugotrajnih svemirskih misija i da se unaprijede tehnologije i procedure za buduće letove.

Dvije faze simulacije

Eksperiment će se odvijati u dva posebno opremljena objekta.

Prvi predstavlja simuliranu svemirsku letjelicu koja oponaša putovanje kroz duboki svemir i sadrži radni prostor, dnevni boravak, kabine za spavanje i prostor za održavanje higijene.

Drugi objekat je 3D-štampani habitat koji simulira život na površini Mjeseca ili Marsa. U njemu se nalaze privatne kabine za članove posade, zajednički radni prostor, prostorija za rekreaciju, dio za uzgoj biljaka, medicinska soba, kuhinja, vazdušna komora, kupatila i prostor za simulaciju izlaska na površinu druge planete.

NASA navodi da će istraživači pratiti kako se članovi posade prilagođavaju ograničenim resursima i zahtevnim uslovima koji bi ih čekali tokom budućih misija.

Ko može da se prijavi?

Pravo prijave imaju državljani SAD ili vlasnici zelene karte starosti između 30 i 55 godina, visoki do 188 centimetara, sa odličnim znanjem engleskog jezika.

Kandidati moraju biti spremni da provedu oko 14 mjeseci u programu, uključujući godinu dana u izolaciji i dodatni period obuke i testiranja, kao i da prođu detaljne ljekarske i psihološke provjere.

Od prijavljenih se očekuje da imaju tehničko obrazovanje, diplomu iz oblasti inženjerstva, biologije, fizike, matematike ili srodnih STEM nauka, dok se prednost daje kandidatima sa master ili doktorskim studijama i relevantnim radnim ili vojnim iskustvom.

Dobijaju i novčanu nadoknadu

NASA ističe da će svi učesnici dobiti novčanu nadoknadu za učešće u istraživanju, koje bi trebalo da pomogne razvoju budućih misija programa Artemis i planova za dugoročno prisustvo ljudi na Mjesecu, ali i budućih letova ka Marsu.

(Fox/Mondo)