Asteroid veličine aviona približava se Zemlji i danas prolazi na relativno maloj kosmičkoj udaljenosti.

Izvor: Martin Bangemann / Panthermedia / Profimedia

NASA trenutno prati asteroid veličine aviona koji će 18. juna proći pored Zemlje brzinom od čak 14.110 kilometara na čas.

Poznat pod oznakom 2003 LN6, ovaj asteroid procjenjuje se na između 30 i 68 metara prečnika, a najbliže Zemlji prići će u četvrtak, na udaljenosti od oko 1,4 miliona kilometara, saopštila je Laboratorija za mlazni pogon NASA-e (JPL).

Njegove prividne koordinate su rektascenzija 18 časova, 27 minuta i 16 sekundi, i deklinacija +44 stepena, 39 minuta i 1 sekunda. Najvišu tačku na nebu dostići će u 01.11 po UTC vremenu, na visini od 77,5 stepeni iznad horizonta.

Da li asteroid predstavlja opasnost za Zemlju?

NASA- in ambasador Toni Rajs, stručnjak za informacionu bezbjednost i naučnik za obradu podataka, rekao je za Njuzvik da su bliski prolasci asteroida pored Zemlje izuzetno česta pojava.

Tokom juna zabilježena su tri značajna prolaska asteroida pored naše planete. Asteroidi 2026 LS1 i 2026 LX prošli su na udaljenosti manjoj od jedne udaljenosti između Zemlje i Mjeseca, dok je asteroid 2026 LB prošao na oko 3,7 takvih udaljenosti.

Ipak, prema njegovim riječima, nema razloga za zabrinutost.

Prema podacima NASA-e, mali asteroidi prečnika do oko devet metara pogađaju Zemlju u prosjeku jednom na deset godina. Takvi udari uglavnom izazivaju sjajnu vatrenu kuglu i snažan zvučni udar, a povremeno mogu da polome poneki prozor, ali uglavnom ne izazivaju ozbiljnu štetu.

Veći asteroidi, prečnika većeg od oko 150 metara, mogu da izazovu ljudske žrtve na području čitavih gradova ili saveznih država, u zavisnosti od mjesta udara. Takvi događaji dešavaju se u prosjeku jednom u 20.000 godina.

Asteroidi koji bi mogli da izazovu globalnu katastrofu veći su od približno 900 metara i statistički pogađaju Zemlju jednom u oko 700.000 godina.

NASA-in Centar za proučavanje objekata bliskih Zemlji (CNEOS) prati sva tijela koja se nalaze na udaljenosti manjoj od 48 miliona kilometara od naše planete, dok se objekti koji priđu na manje od osam miliona kilometara posebno pažljivo nadgledaju.

Istovremeno, NASA testira metode za skretanje putanje svemirskih tijela koja bi mogla da predstavljaju opasnost.

Možemo li da učinimo nešto ukoliko asteroid ide ka Zemlji?

NASA-ina misija DART je 2022. godine namerno udarila u asteroid Dimorfos i uspješno promenila njegovu orbitu, skratvši je za 33 minuta.

Iako Dimorfos nije predstavljao prijetnju Zemlji, eksperiment je pokazao da je promena putanje asteroida moguća i da može da posluži kao efikasan metod planetarne odbrane.

NASA trenutno razvija projekat NEO Survejor, svemirsku opservatoriju čije je lansiranje planirano za 2027. godinu, a koja bi trebalo ranije i pouzdanije da otkriva potencijalno opasne asteroide i komete.

Prema riječima Tonija Rajsa, naučnici danas mogu veoma precizno da predvide putanje asteroida koji prolaze blizu Zemlje.

"Astronomi iz cijelog svijeta dostavljaju posmatranja koja se koriste za izračunavanje njihove putanje", rekao je on.