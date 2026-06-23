NASA je imenovala posadu misije Artemis III za 2027. godinu. Četvoro astronauta neće sletjeti na Mjesec, već će u orbiti testirati opremu, dok je istorijski povratak na površinu odložen za 2028.

Izvor: NASA

NASA je imenovala četvoročlanu posadu za svoju misiju Artemis III, čije je lansiranje planirano za 2027. godinu. Astronauti neće sletjeti na Mjesec, već će letjeti u nisku Zemljinu orbitu kako bi se spojili sa prototipovima lunarnih lendera, što će poslužiti kao proba za buduća slijetanja. Misija Artemis IV, predviđena za 2028. godinu, trebalo bi da spusti američke astronaute na Mjesec prvi put od 1972. godine, prenosi BBC.

Zadatak misije Artemis III

Artemis III biće lansiran raketom Space Launch System (SLS) iz Svemirskog centra Kenedi na Floridi, ali tačan datum još uvijek nije potvrđen. Četiri astronauta putovaće u kapsuli Orion, istoj letjelici koja je korišćena tokom misije Artemis II u aprilu ove godine. Za razliku od te misije, Orion neće kružiti oko Mjeseca, već će ostati u niskoj Zemljinoj orbiti na visini od oko 470 kilometara, otprilike 65 kilometara više od Međunarodne svemirske stanice.

Tamo će se posada susresti i spojiti sa prototipovima lunarnih lendera, poznatim kao pathfinderi. Očekuje se da će se barem jedan član posade ukrcati u lender kako bi testirao otvore, priključke za održavanje života i nova svemirska odijela kompanije Axiom.

Inovativna oprema: Odijela je dizajnirala poznata italijanska modna kuća Prada, dok ih je konstruisao Axiom Space iz Hjustona. Axiom je razvio inženjerski dio (uključujući prvi rezervni sistem hlađenja), dok je Prada kreirala unutrašnji sloj odjeće zadužen za distribuciju ohlađene vode po tijelu astronauta tokom osmočasovnih šetnji po Mjesecu.

Posada će u Orionu provesti dvije nedelje, a njihov povratak na Zemlju poslužiće za testiranje nadograđenog toplotnog štita tokom vatrenog ulaska kapsule u atmosferu.

Zašto je plan promijenjen?

Misija je prvobitno zamišljena kao prvo slijetanje sa posadom na Mesec posle Apola 17. Međutim, NASA je u februaru prenamijenila misiju u generalnu probu spajanja u orbiti. Razlog je to što lender Starship kompanije SpaceX, koji je trebalo da preveze astronaute na površinu, još nije spreman, a tehnologija dopunjavanja goriva u orbiti nikada nije demonstrirana.

Posada misije Artemis III

Ovo su astronauti koji će letjeti u okviru ove istorijske misije:

Rendi Bresnik: Zapovjednik misije i astronaut NASA-e.

Luka Parmitano: Pilot iz Italijanske svemirske agencije (ESA), sa preko 300 dana provedenih u svemiru.

Andre Daglas: Specijalista misije (SAD).

Frenk Rubio: Specijalista misije (SAD).

Bob Hajnc: Član rezervne posade, probni pilot sa 170 dana iskustva u svemiru, spreman da preuzme bilo koju ulogu.

Buduće misije i prepreke

NASA se nada da će Artemis IV (planiran za 2028.) biti prvo slijetanje posade na Mjesec u modernoj eri. Astronauti bi trebalo da slete u južnu polarnu regiju i ostanu na površini oko nedelju dana. Smrznuta voda u trajno zasjenčenim kraterima tog područja jednog dana bi mogla da se koristi za piće i proizvodnju kiseonika ili raketnog goriva.

Krajnji cilj programa je uspostavljanje dugoročnog ljudskog prisustva na Mjesecu. Prema najavama administratora agencije Džareda Ajzakmana, program lunarne baze odvijaće se u tri faze:

Do 2029. godine: Robotski lenderi i dronovi istražiće južnu polarnu regiju.

Od 2029. nadalje: Ponavljane misije sa posadom širiće lokaciju.

Do sredine 2030-ih: Izgradnja "polutrajnih" staništa za duži boravak astronauta.

Mnogi stručnjaci, međutim, sumnjaju u ovaj raspored. Pored kašnjenja SpaceX-a, dodatni problem nastao je u maju 2026. godine kada je oštećen jedini lansirni kompleks kompanije Blue Origin, što dovodi u pitanje razvoj njihovog lendera Blue Moon Mk2.

Podsjetnik na Artemis II i istoriju misija

Misija Artemis II lansirana je 1. aprila 2026. godine. Njena četvoročlana posada postala je prva grupa ljudi koja je putovala izvan niske Zemljine orbite od 1972. Kapsula Orion je tada obletela dalju stranu Mjeseca i dostigla rekordnu udaljenost od Zemlje (oko 407.000 kilometara), prije uspješnog sletanja u okean 10. aprila.

Poslednji ljudi na Mjesecu:

Poslednja misija na Mjesec bila je Apolo 17 u decembru 1972. godine. Astronauti Judžin Sernan i Harison Šmit proveli su tri dana u dolini Taurus-Litrou. Ukupno su 24 američka astronauta putovala ka Mjesecu, a njih 12 je hodalo po površini (petorica su danas živa).

Međunarodna trka za Mjesec