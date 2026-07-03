General Ahmad Vahidi viđen je na komemoraciji za ajatolaha Hamneija, dok Iran priprema sahranu koja će okupiti milione ljudi.

Izvor: Parspix/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Moćni iranski general koji mesecima nije viđen u javnosti fotografisan je na komemoraciji za ubijenog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija, dok se Iran pripremao za višednevnu sahranu.

Fotografije koje su u četvrtak uveče objavili iranski državni mediji prikazuju generala Ahmada Vahidija, komandanta paravojnog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), nakon što je, prema navodima, prisustvovao sastanku posvećenom organizaciji Hamneijeve sahrane.

Vahidi je zatim viđen kako sjedi pored Hamneijevog kovčega na manjoj komemoraciji održanoj u četvrtak uveče u blizini nekadašnjeg doma preminulog vrhovnog vođe u centru Teherana, prenosi AP.

Ahmad Vahidi na komemoraciji u Teheranu

Izvor: Parspix/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iranski zvaničnici okupili su se u petak u Teheranu kako bi odali poslednju počast Hamneiju, čija se sahrana očekuje kao demonstracija snage režima, koji nastoji da pokaže da i dalje čvrsto kontroliše zemlju nakon što je preživeo razorne napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Ispred Velike džamije Imam Homeini Mosala mogli su se vidjeti pripadnici Revolucionarne garde kako kleče. Pod Hamneijevim vođstvom, IRGC je postao najmoćnija vojna, politička i ekonomska sila u zemlji.

Očekuje se da će milioni Iranaca odati poslednju počast Hamneiju, koji je vladao Iranom gotovo četiri decenije. Okupljanja povodom izlaganja kovčega i sahrane biće u oštrom kontrastu sa masovnim protestima širom zemlje u januaru, koje su bezbjednosne snage nasilno ugušile, pri čemu su hiljade ljudi izgubile život, što je izazvalo šok širom svijeta, piše NBC njuz.

Bezbjednost je podignuta na najviši nivo dok su se vlasti pripremale za veliku pogrebnu povorku. Gradonačelnik Teherana izjavio je da bi to mogao biti najveći pojedinačni događaj u savremenoj istoriji grada, dok organizatori očekuju između 15 i 20 miliona ljudi.

Ekipa NBC Njuza u Teheranu primetila je veoma slab saobraćaj na ulicama. Prodavnice su bile otvorene, ali se očekivalo da će tokom zvaničnog perioda žalosti biti zatvorene.

Građanima je savjetovano da, ukoliko ne mogu da stignu do centra grada, automobile ostave na autoputu na periferiji i nastave put autobusima do centra Teherana. Javni prevoz je takođe besplatan tokom pogrebnih ceremonija.

Hamnei je ubijen u 86. godini života zajedno sa članovima svoje porodice, uključujući ćerku, zeta i unuče, na početku rata s Iranom 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli opsežne napade na Islamsku Republiku

Njegov sin, Modžtaba Hamnei (56), koji je ranjen u tom napadu, preuzeo je dužnost u martu nakon što je imenovan za novog vrhovnog vođu Irana. Međutim, još se nije pojavio u javnosti, što je podstaklo brojna pitanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Širom prijestonice u petak bile su izložene fotografije Hamneija iz ranih godina njegove vladavine pa sve do poslednjih dana života, uoči pogrebnih povorki kojima bi trebalo da prisustvuju milioni ljudi.

Izlaganje Hamneijevog kovčega i molitve planirani su za subotu i nedelju u Velikoj džamiji Mosala u Teheranu, dok se u ponedeljak očekuje velika pogrebna povorka ulicama glavnog grada, piše NBC njuz.

Odvojene komemoracije biće održane i u Komu, kao i u Iraku, dok će Hamnei konačno biti sahranjen u četvrtak u svom rodnom Mašhadu, gde se nalazi najznačajnije šiitsko svetilište u Iranu.

Datum Hamneijeve sahrane zvanično je potvrđen tek prošlog mjeseca, nekoliko dana pre potpisivanja memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana, kojim je trebalo da bude okončan sukob.

Od tada su napori da se postigne trajni mir uglavnom zastali. Razgovori održani poslednjih dana u Dohi, glavnom gradu Katara, nisu donijeli značajnije rezultate.

(MONDO)