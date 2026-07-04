Stotine hiljada ljudi okupilo se danas u Teheranu kako bi odali posljednju počast bivšem iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju, prvog dana šestodnevne državne sahrane koju vlasti predstavljaju kao simbol nacionalnog jedinstva nakon rata sa Izraelom i Sjedinjenim Američk

Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kovčeg prekriven iranskom zastavom, sa njegovim crnim turbanom na vrhu, izložen je u Velikoj Mosali, jednom od najznačajnijih vjerskih i političkih kompleksa u glavnom gradu Irana.

Građani, odjeveni uglavnom u crno, počeli su da pristižu još prije svitanja. Mnogi su nosili crvene šiitske zastave sa natpisom „Mučenik“, dok su pojedini isticali transparente sa pozivima na osvetu.

Iranske vlasti ranije su saopštile da tokom sahrane očekuju između 15 i 20 miliona ljudi samo u Teheranu. Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je građane da masovno prisustvuju ceremoniji kako bi, kako su naveli, „svijetu pokazali veličinu Irana, nacionalno jedinstvo i snagu države“.

Nasljednik Alija Hamneija, njegov sin Modžtaba Hamnei, koji je početkom marta preuzeo funkciju vrhovnog vođe, još se nije pojavio u javnosti. Prema ranijim navodima, ranjen je u napadima u kojima je poginuo njegov otac.

Kovčeg će večeras ostati izložen u Velikoj Mosali, dok je za sjutra planirana pogrebna povorka kroz centralne ulice Teherana. Nakon toga biće prenesen kroz više gradova u Iranu i Iraku, prije konačne sahrane u četvrtak u svetom gradu Mašhadu, rodnom mjestu Alija Hamneija.

Na ceremoniji su prisutni i predstavnici Hezbolaha i Hamasa, koji su se danas sastali sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem.

Za građane koji su doputovali iz svih djelova zemlje postavljeno je više od 400 šatora Crvenog polumjeseca, kao i cisterne sa vodom zbog visokih temperatura koje prelaze 35 stepeni Celzijusa.

Pored kovčega Alija Hamneija nalaze se i kovčezi članova njegove porodice koji su poginuli zajedno s njim prvog dana rata – njegove kćerke, zeta, snahe i četrnaestomjesečne unuke.