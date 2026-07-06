Putinova jahta od 120 miliona eura "bježi" ka Arktiku zbog straha od napada ukrajinskih dronova.

Izvor: EPA/EPA/MARCUS BRANDT/NEXTA / screenshot

Luksuzna jahta ruskog predsjednika Vladimira Putina, vrijedna oko 120 miliona eura, napustila je evropske vode u petak 3. jula i krenula je ka Arktiku, piše britanski "Telegraf". Superjahta, za koju se vjeruje da pripada ruskom predsjedniku, ide ka Arktiku kako bi izbjegla moguće napade ukrajinskih dronova.

Riječ je o jahti koja je dugačka 82 metra koja plovi ka ruskoj luci Murmansk gdje bi trebalo da stigne u narednim danima. Jahta ne putuje sama, već je u pratnji dvije ruske ratne mornarice koje je štite.

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Vidi opis Putinova jahta od 120 miliona eura bježi iz Evrope: Prate je ruski ratni brodovi, godinama je niko nije vidio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prema informacijama pomorskih obavještajnih službi i satelitskih snimaka, jahta koja nosi naziv "Graceful" (zahvalan na srpskom) ima jake bezbjednosne mjere. Dok je jahta prolazila kroz Baltičko more, nadzirali su je njemački i danski patrolni brodovi.

Ova jahta se inače nalazi pod američkim sanckijama od 2022. godine, nakon što je izbio rat u Urajini. Prema podacima američkih obavještajnih službi, 2021. godine je jahta bila u Crnom moru i na njoj je tada bio predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.

Više puta je premještena otkad je izbio rat u Ukrajini. Dugo je nije bilo u "javnosti", sve do prethodne nedelje kada je locirana u Danskom moreuzu, a u ponedeljak 29. juna bila je na ulazu u Sjeverno more.

"Ne žele ništa da prepuste slučaju. Premestili su jahtu van dometa Ukrajinaca nakon njihovog napada na Kronštat", smatra bivši britanski vojni ataše u Moskvi Džon Forman.

Prema analizi pomenutog britanskog lista, pomorska baza Kronštat na ostrvu Kotlin je pogođeno prethodne nedelje. Ova pomorska baza nalazi se na oko 20-ak kilometara istočno od Sankt Peterburga.