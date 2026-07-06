Putin pozvao Trampa na Dan nezavisnosti kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u subotu 4. jula pozvao američkog predsjednika Donalda Trampa da mu čestita 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i da razgovaraju o situaciju u ratu u Ukrajini, piše "CNN". Američki predsjednik se tada ponovo ponudio da pomogne u okončanju sukoba koji je počeo 24. februara 2022. godine.

Ruski predsjednik je pozvao američkog kolegu uoči početka NATO samita koji se održava u Ankari u Turskoj u utorak 7. i srijedu 8. jula kada će glavna tema biti upravo rat u Ukrajini, a kako otkrivaju izvori "CNN-a", razgovor je trajao oko 90 minuta i protekao je u "poslovnom" tonu. Ovaj sukob je zapao u "pozadinu" svjetske javnosti u poslednjih par mjeseci zbog rata na Bliskom istoku, dok je poslednjih nedelja situacija sve teža u Ukrajini zbog masovnog bombardovanja najvećih ukrajinskih gradova sa velikim brojem žrtava.

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Vidi opis Putin sat i po držao Trampa na telefonu: Evo o čemu su razgovarali uoči ključnog NATO samita Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kyrylo Chubotin / Ukrinform / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Oleksandr Klymenko / Ukrinform / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Oleksandr Klymenko / Ukrinform / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Oleksandr Klymenko / Ukrinform / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Oleksandr Klymenko / Ukrinform / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ukrajina nije "ostala dužna" Rusiji i uzvratila je napadima dronova na ključnu energetsku infrastrukturu u Rusiji. Putin je zato pozvao Trampa u subotu, čestitao mu je najveći američki praznik, a Tramp je istakao po ko zna koji put svoju želju i spremnost da završi rat u Ukrajini.

Istog dana je sa Trampom razgovarao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je nakon razgovora istakao da "Sjedinjene Države djeluju spremno da okončaju sukob", ali konkretnih detalja o planovima za kraj sukoba i dalje nema.

"Ruska strana je istakla spremnost za političko i diplomatsko rješenje sukoba. Kijev i njihovi evropski sponzori čak rade na prolongiranju ovog sukoba, pa čak i na eskalaciji. Naš predsjednik je objasnio kakva je realna situacija na borbenom polju na kom ruske snage konstantno napreduju", saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova nakon razgovora Putina i Trampa.

Šta je Tramp danas rekao o ratu u Ukrajini?

Tramp je danas otkrio u obraćanju medijima da je Putin izrazio spremnost da se rat završi. Vjerovatno se to odnosi na ovaj telefonski razgovor od prije dva dana, da mu je tada to rekao ruski predsjednik.

"Mislim da smo bliži kraju nego što to ljudi misle. Putin želi da se ovaj rat završi.

Kažem vam to veoma siguran. Imali smo jako dobar razgovor.

Zelenski zapravo želi da taj rat okonča sad odmah. Idemo sada u NATO i tamo ćemo razgovarati o tome, mislim da ćemo uspjeti da okončamo rat", istakao je Tramp.