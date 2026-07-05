Pomorski saobraćaj između Irana i Katara obnovljen je nakon pet mjeseci pauze.

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER

Pomorski saobraćaj između Irana i Katara obnovljen je nakon prekida koji je trajao oko pet mjeseci, saopštio je u nedjelju iranski trgovinski izaslanik u Dohi za državne medije.

Prelaznim sporazumom između Teherana i Vašingtona, potpisanim prošlog mjeseca, zvanično je okončan četvoromjesečni sukob, a predviđen je i povratak predratnog brodskog saobraćaja u Zalivu, iako je tranzit ka Zalivu i iz njega i dalje predmet sporova.

Ponovo uspostavljena veza između Dajera i Al Ruvaisa

Abas Abdolhani kazao je da je brodski saobraćaj između iranske luke Dajer i katarske luke Al Ruvais obnovljen nakon koordinacije iranske ambasade u Dohi i katarskih vlasti, prenosi Index.

Dvije luke, koje se nalaze jedna naspram druge, uglavnom služe za regionalnu trgovinu. Luka Dajer je tokom rata u više navrata bila meta napada.

Trgovina sa UAE postepeno se oporavlja

Krajem juna, zvaničnik iranske Organizacije za promociju trgovine saopštio je državnim medijima da iranska roba ponovo prolazi carinsku kontrolu u luci Džebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, najvećoj luci u regionu.

To, kako navodi Index, ukazuje na postepeno obnavljanje trgovinskih tokova nakon sukoba.