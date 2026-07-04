Ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev izašao je iz kome i oporavlja se u bolnici u Marseju nakon eksplozije u Monaku, u kojoj su povrijeđene tri osobe, dok vlasti tragaju za ukrajinskom državljankom Anastasijom Berezovskom (39), saopštilo je Tužilaštvo Monaka.

Izvor: Interpol, Printscreen, Kurir - printscreen

Jedna od povrijeđenih, Ana Nasobina, za koju mediji navode da je vanbračna partnerka Jermolajeva, i dalje je u životnoj opasnosti. Ona je nakon eksplozije prebačena u bolnicu Paster u Nici, gdje joj je izvršena amputacija obje noge. Prema pisanju portala Nice-Matin, primila je više transfuzija krvi i ljekari strahuju da bi mogla izgubiti vid, sluh ili govor.

U eksploziji je povrijeđeno i trinaestogodišnje dijete, koje je sa lakšim povredama zbrinuto u Dječjoj bolnici Lenval u Nici i nalazi se van životne opasnosti.

Prema navodima tužilaštva, eksplozija se dogodila u ponedjeljak uveče ispred jedne zgrade u Monaku. Istražioci sumnjaju da je Anastasija Berezovska postavila eksplozivnu napravu i aktivirala je daljinskim upravljačem u trenutku kada su žrtve stigle ispred ulaza.

Nakon napada, osumnjičena je, prema navodima istrage, pobjegla pješice u susjedni Bosolej, odakle je automobilom nastavila bijeg preko Italije ka Njemačkoj, gdje je imala prijavljeno prebivalište.

Za njom je raspisana međunarodna potjernica Interpola zbog sumnje na pokušaj ubistva, postavljanje eksplozivne naprave na javnom mjestu i udruživanje radi izvršenja krivičnog djela.

Istraga je u toku, a njemačke vlasti saopštile su da su tokom pretresa njenog stana pronađeni dokazi koji su proslijeđeni istražnim organima u Monaku.