U snažnoj eksploziji ispred stambene zgrade u Monaku teže su povrijeđeni državljani Rusije i Ukrajine. Policija intenzivno traga za osumnjičenim koji je ostavio ranac i pobjegao.

Izvor: YouTube/Printscreen/On Demand News

Snažna eksplozija potresla je stambenu zgradu u ulici Révérend-Père-Louis-Frolla u Monaku u ponedeljak uveče, povrijedivši tri osobe, od kojih dve teže, dok policija i dalje traga za osumnjičenim. Eksplozija se dogodila oko 21 čas, nakon čega su na teren u velikom broju izašle bezbjednosne i hitne službe, piše monacolife.

Prema prvim informacijama monegaške policije (Sûreté Publique), nadzorne kamere su snimile osobu koja ostavlja ranac na licu mjesta prije nego što se udaljila. Ubrzo nakon toga, nekoliko ljudi je ušlo u to područje i došlo je do eksplozije. Smatra se da je osumnjičeni pobjegao pešice ka Bosozeju (Beausoleil), neposredno preko granice u Francuskoj, i još uvek je u bekstvu. Dvoje povrijeđenih su ukrajinski i ruski državljani.

Vlada Monaka potvrdila je oko 22 časa da su tri osobe povrijeđene, od kojih dve teže, prenosi agencija AFP. Francuska policija identifikovala je žrtve kao državljane Ukrajine i Rusije. Monegaške vlasti su do sada ovaj incident opisale kao "zlonamerni akt" i navele da terorizam trenutno nije glavni pravac istrage, iako je ona još uvijek u ranoj fazi.

Reakcija hitnih službi

Izvor iz policije rekao je za BFMTV da je aktiviran "crveni plan" (plan rouge), unaprijed utvrđeni hitni protokol koji se u Monaku koristi za incidente koji uključuju, ili bi mogli da uključuju, veliki broj žrtava. Ovaj plan omogućava postepeno povećavanje broja ekipa na terenu u zavisnosti od razmjera povreda.

Kao pojačanje je pozvano i pet vozila sa 14 vatrogasaca iz susednog francuskog departmana Primorski Alpi (Alpes-Maritimes), koji su na lice mjesta stigli oko 22.15 časova, saopštila je lokalna vatrogasna i spasilačka služba.