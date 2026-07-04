Meksičke vlasti potvrdile su da pronađeni ostaci pripadaju ubijenoj novinarki Roksani Guzman. Za ovaj brutalan zločin uhapšeno je osam osoba, uključujući i četiri policajca.

Izvor: Instagram printscreen

Forenzičkim analizama zvanično je potvrđeno da skeletni ostaci pronađeni na jednom imanju u meksičkoj saveznoj državi Verakruz pripadaju novinarki Roksani Guzman, saopštilo je u petak lokalno državno tužilaštvo. Ovo brutalno ubistvo ponovo je skrenulo pažnju na alarmantno stanje slobode medija u Meksiku, koji važi za jednu od najopasnijih i najsmrtonosnijih zemalja na svijetu za novinare, piše Rojters.

Brutalna otmica i pokušaj prikrivanja zločina

Guzman, koja je bila direktorica medijske kuće za crnu hroniku Pulso Informativo del Sureste, oteta je iz svoje kuće 2. juna. Maskirani i naoružani napadači provalili su u njen dom, a uznemirujući snimak otmice ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Kako prenose lokalni mediji, napadači su nakon ubistva pokušali da unište njeno tijelo potapanjem u burad napunjena gorivom. Vlasti su kasnije na toj lokaciji pronašle posmrtne ostatke za koje je sada forenzičkom analizom potvrđeno da pripadaju ubijenoj novinarki.

Tragic news from Mexico



Journalist Roxana Berenice Guzmán Ramírez was found dead in a rural area in Veracruz almost a month after she was kidnapped.



She famously recorded her own abduction on video while being taken.



6 people, including 4 police officers, have been arrested… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)July 4, 2026

Policajci pružali logističku podršku kartelu

U vezi sa otmicom i ubistvom novinarke do sada je uhapšeno osam osoba. Među njima su i četiri opštinska policajca iz Iksuatlan del Surestea, mjesta udaljenog oko 300 kilometara južno od Verakruza.

Tužilaštvo navodi da su osumnjičeni policajci direktno pomagali kriminalnoj grupi umiješanoj u zločin, obezbjeđujući joj hranu, resurse i logističku podršku.

Raste nasilje nad novinarima

Podaci organizacije za ljudska prava Article 19 ukazuju na zabrinjavajući porast nasilja nad medijskim radnicima u Meksiku.

Samo ove godine ubijena su još dva novinara zbog posla kojim su se bavili, dok je od oktobra 2024. godine, kada je predsjednica Klaudija Šejnbaum stupila na dužnost, život izgubilo ukupno deset novinara.

Ovi podaci dodatno potvrđuju reputaciju Meksika kao jedne od najopasnijih država na svijetu za obavljanje novinarske profesije.