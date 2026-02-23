Ovako djeluje smrtonosna jedinica "sikariosi", ne razlikuje se od vojske Meksika

Nakon ubistva vođe narko-kartela iz savezne države Halisco, poznatog pod nadimkom El Menčo, izbio je talas nasilja koji je zahvatio šire područje zapadnog Meksika. Situacija je eskalirala u roku od nekoliko sati, širom regiona podizane su barikade, paljena su vozila, a ključne saobraćajnice su blokirane, čime je gradska zona Guadalahara praktično ostala kopneno odsiječena od ostatka zemlje.

Prema izvještajima lokalnih medija i objavama na društvenim mrežama, naoružane grupe su preuzele kontrolu nad pojedinim djelovima grada, dok su se snage bezbjednosti raspoređivale pokušavajući da uspostave red. Posebno dramatična situacija zabilježena je na Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara International Airport aerodromu, gdje je prijavljena opšta panika među putnicima zbog prisutnosti naoružanih osoba. Letovi su kasnili ili su bili preusmjereni, dok su bezbjednosne službe pojačale kontrole i prisustvo u terminalima.

Pripadnici narko-kartela, tačnije specijalne snage samog Halisko kartela odmah su zauzeli svoje položaje, a prema pisanju medija iz Meksika tokom oružanih borbi poginulo je i nekoliko članove ove grupacije.

Na mrežama su se brzo proširili snimci sa lica mjesta. Specijalne snage obučene u punu ratnu opremu spremaju se za odbranu kartela.

AHORA| México confirmó la muerte del narco más buscado. Nemesio Oseguera Cervantes, el Señor Mencho.



Este vídeo no es del ejército mexicano, son los sicarios del Mencho, las Fuerzas Especiales Grupo de Élite; del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)pic.twitter.com/g8E5wG6Jch — Traductor (@TraductorTeAma)February 22, 2026

Not special forces. These are members of a drug cartel in Mexico, armed like a military unit.pic.twitter.com/KGBHxEektg — Creepy.org (@creepydotorg)February 22, 2026

Društvene mreže preplavili su uznemirujući snimci sa mjesta sukoba, na kojima se vide zapaljena vozila, blokade na autoputevima i tijela stradalih, među kojima su, prema dostupnim informacijama, i pripadnici Nacionalne garde Meksika.

Zvanične potvrde o broju žrtava i tačnim okolnostima događaja u prvim satima krize bile su ograničene, dok su vlasti apelovale na građane da ostanu u svojim domovima i prate zvanična saopštenja.