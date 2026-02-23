Ubistvo El Menča izazvalo je talas nasilja u Meksiku, sa posledicama koje se osećaju širom zemlje i van njenih granica.

Izvor: Kurir/Profimedia / El Universal

Ubistvo Nemesija Oseguere Servantesa, poznatijeg kao El Menča, vođe narkokartela Halisko Nova generacija (CJNG), izazvalo je talas nasilja i nemira širom Meksika, a bezbjednosne posledice osjetile su se i van njegovih granica.

Neposredno nakon što je meksičko Ministarstvo odbrane potvrdilo da je El Menčo preminuo od teških povreda zadobijenih u sukobu sa vojskom u gradu Tapalpa, u saveznoj državi Halisko, kartel je pokrenuo koordinisanu odmazdu. Nasilje je zahvatilo najmanje osam meksičkih saveznih država, među kojima su Halisko, Tamaulipas, Mičoakan, Gerero i Nuevo Leon.

U tim državama zabilježeni su slučajevi paljenja vozila, postavljanja blokada na putevima, oružanih napada na bezbjednosne snage i sukoba na ulicama. U Halisku, čije je administrativno središte Gvadalahara, viđeni su gusti stubovi dima iznad više gradova. U turističkom centru Puerto Valjarta hiljade turista ostale su privremeno blokirane u hotelima zbog bezbjednosne situacije, dok je javni prevoz u pojedinim djelovima države bio obustavljen.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Nemiri su se prelili i na druge djelove zemlje. U Tamaulipasu, Mičoakani, Gereru i Nuevo Leonu vlasti su izdale upozorenja građanima da ostanu u svojim domovima. Pojedine američke i kanadske aviokompanije otkazale su ili preusmjerile letove ka pogođenim područjima, posebno ka Puerto Valjarti i Gvadalahari.

Heightened military activity is seen on a central Mexico highway.pic.twitter.com/nCU7oUB4kF — Open Source Intel (@Osint613)February 22, 2026

Međunarodni odjek

Ubistvo El Menča imalo je i međunarodni odjek. Sjedinjene Američke Države, koje su pružile obavještajnu podršku operaciji, izdale su bezbjednosno upozorenje za svoje državljane u Meksiku, savjetujući im da izbegavaju kretanje u najugroženijim državama. Američka vlada je godinama nudila nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja, jer je kartel CJNG bio jedan od glavnih kanala za krijumčarenje kokaina, metamfetamina i fentanila na američko tržište.

Iako su nemiri najintenzivnije pogodili zapadne i sjeverne delove Meksika, političke i bezbjednosne posledice osjetile su se širom zemlje. Predsjednica Meksika Klaudija Šajnbaum Pardo pozvala je građane na smirenost, navodeći da se u većem dijelu države aktivnosti odvijaju normalno, ali su pojačane mjere bezbijednosti ostale na snazi u više regiona.

Ubistvo El Menča tako je izazvalo jednu od najsnažnijih bezbjednosnih kriza u poslednjih nekoliko godina, uz talas nasilja koji je zahvatio više meksičkih država i podigao tenzije u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

