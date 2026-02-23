Meksički ministar odbrane do detalja opisao kako se pripremala akcija lova na najtraženijeg narkobosa u zemlji. Na kraju je ubijen u šumi.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Nakon višegodišnje potrage za vođom narkokartela Nemesiom Oseguerom Servantesom, poznatim pod nadimkom "El Menčo", meksičke bezbjednosne snage dobile su konkretnu dojavu koja je dovela do operacije u kojoj je ubijen na zapadu Meksika.

Prema riječima meksičkog ministra odbrane, generala Rikarda Trevilje Treha, istraga pokrenuta 20. februara, usmjerena na mrežu vođe i suosnivača Kartela nove generacije Halisko (CJNG), dovela je do ključne osobe koja je imala pristup njegovom skrovištu.

Izvor: Kurir/ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Radilo se o partnerki jednog od njegovih najpouzdanijih saradnika.

Dan kasnije, 21. februara, žena je napustila kompleks koliba na obodu grada Tapalpa, ali su obaveštajni podaci ukazivali na to da je "El Menčo" ostao u skrovištu sa svojom pratnjom, naveo je Trevilja.

Meksičko ratno vazduhoplovstvo i Specijalne snage Nacionalne garde za brzu reakciju odmah su započele planiranje operacije kako bi spriječile da vođa kartela ponovo nestane bez traga.

Predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum dodala je da su Sjedinjene Američke Države pružile obaveštajnu podršku dijeljenjem informacija, ali bez učešća kopnenih snaga.

Misija je sprovedena kombinacijom kopnenih jedinica, vazdušno-pokretne jedinice sa helikopterima koji nisu ulazili u vazdušni prostor savezne države Halisko kako ne bi izazvali sumnju, kao i snaga za vazdušnu podršku.

Posle uspostavljanja bezbjednosnog perimetra, snage su započele potragu za "El Menčom" i sukobile se s njegovim najbližim saradnicima. U razmjeni vatre na licu mjesta ubijeno je osam pripadnika kartela, dok su dvojica vojnika ranjena.

Kako su se bezbjednosne snage približavale, vođa kartela i nekoliko njegovih pomoćnika pobjegli su u obližnje šumovito područje.

- El Menčo je pobjegao, ostavivši iza sebe grupu sa velikom količinom oružja, radilo se o veoma nasilnom napadu organizovane kriminalne grupe. Vojne snage su odbile napad - izjavio je Trevilja.

Mexico's most wanted drug lord 'El Mencho' killed in military operation | BBC News Izvor: YouTube/ BBC News

Pripadnici specijalnih snaga na kraju su locirali "El Menča" u gustoj šumskoj vegetaciji, gdje je u žestokoj razmeni vatre ubijen, čime je okončana višegodišnja potraga za jednim od najtraženijih narkobosova u Meksiku.