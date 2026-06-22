Izraelski ministar Itamar Ben-Gvir pozvao je na odbacivanje primirja u Libanu, istakavši da ta država "treba da bude izraelsko igralište". Zatražio je od Netanjahua da ovu poruku prenese Trampu.

Izvor: CHAIM GOLDBERG / UPI / Profimedia

Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir danas je pozvao na odbacivanje bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre u Libanu, rekavši da bi ta arapska zemlja "trebalo da bude izraelsko igralište".

"Izrael ne može da pristane na prekid vatre u Libanu", rekao je krajnje desničarski ministar u intervjuu za izraelsku javnu televiziju KAN.

Izraelski ministar: Liban treba da bude naše igralište

Pozvao je premijera Benjamina Netanjahua da prenese američkom predsjedniku Donaldu Trampu izraelsko odbijanje bilo kakvog prekida vatre u Libanu.

"Tramp je pravi prijatelj i prema njemu moramo da se odnosimo ljubazno i srdačno, ali moramo mu reći da ne možemo da pristanemo na prekid vatre u Libanu", rekao je Ben-Gvir. "Donosimo odluke i naši vojnici postižu dobre rezultate", dodao je on.

Njegovo protivljenje dolazi usred rastućih neslaganja unutar izraelskih političkih i bezbjednosnih krugova oko memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana i njegovih mogućih posledica po okončanje rata na libanskom frontu.

Izrael i Liban bi u utorak trebalo da održe peti krug direktnih pregovora u Vašingtonu. Predstojeći razgovori slijede nakon četiri prethodna kruga koji su započeli u aprilu kao dio procesa usmerenog na okončanje izraelskog rata u Libanu.

Izrael ne odustaje

Razgovori pod američkim posredovanjem dolaze u trenutku kada u Izraelu rastu kritike zbog načina na koji Vašington vodi razgovore sa Iranom i Hezbolahom.

Izraelski novinski portal *i24NEWS*, pozivajući se na izraelske zvaničnike, izvijestio je da Tel Aviv strahuje da bi sporazum između SAD i Irana mogao da ojača Teheran i njegove regionalne saveznike. Zvaničnici kažu da Trampova administracija i njen pregovarački tim "pogrešno razumeju ideologiju koja pokreće Teheran i Hezbolah".

"Tramp ne govori šiitski", rekli su oni, aludirajući na ono što smatraju nerazumijevanjem prirode iranskog sistema i Hezbolaha.

U subotu je portal i24NEWS, pozivajući se na neimenovane visoke izraelske zvaničnike, izvijestio da je premijer Benjamin Netanjahu naredio ministrima da izbjegavaju lične napade na Trampa.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno je više od 4.100 ljudi, a ranjeno više od 12.000. Izrael i dalje okupira područja u južnom Libanu, od kojih neka drži decenijama, dok su druga zauzeta tokom rata 2023-2024.